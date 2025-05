Raspanete à esquerda, avisos a Montenegro e tabu sobre metas falhadas. Livre subiu, mas teve “noite agridoce”

Já sobre o futuro líder do PS, e sem querer “comentar mudanças de lideranças noutros partidos”, o porta-voz do Livre não mudou o discurso que teve durante a campanha e voltou a piscar o olho aos pedidos de colaboração: “Nós temos capacidade de manter o diálogo. O que é muito importante para o Livre é que a esquerda não mantenha nenhum tipo de sectarismo que, no passado, já nos prejudicou muito”, afirmou aos jornalistas, em jeito de explicação do que já tinha dito antes: “O Livre, à esquerda, é solução.” O aviso a Montenegro: a Constituição é “intocável” Os apelos para derrotar a direita marcaram a campanha, mas virados sempre para o “motosserismo” da Iniciativa Liberal e para a tentativa de mediaticamente desconstruir o discurso político desses partidos – e, daí, as inúmeras metáforas e trocadilhos, como de uma “direita que não gosta de direitos, que os manda ‘afuera’” e dos perigos da “dupla do Chico Esperto e do acelera”.

Neste domingo, e perante a subida do Chega, Rui Tavares – e também muitos dos outros responsáveis dos partidos, que falaram de uma “noite agridoce”, perante o “ódio” e o “medo” que impedem a “felicidade e crescimento do país” – virou a agulha para o partido de André Ventura, endureceu o discurso e apelou a um combate porta-a-porta. “Nós não baixamos os braços e nós não achamos que seja normal ter um país em que a direita se radicalizou, em que a extrema-direita tem tantos deputados e que a esquerda está já a decrescer. Vamos falar e pedir a toda a gente, que fale com os seus amigos, vizinhos, família, colegas de trabalho, que lhes diga que Portugal pode ser muito mais do que isto e que tudo o que construímos”, afirmou.

Para o porta-voz do Livre, Portugal está a viver, nos 50 anos do 25 de abril, o “momento mais difícil desde o período pós-revolucionário” e, por isso, a missão do Livre passa por fazer uma “oposição vigorosa”. A convicção nas palavras de Rui Tavares (reforçada em comparação com as duas semanas de campanha) parece mostrar que a nova configuração do parlamento obriga a que se assumam compromissos na primeira pessoa, mas também exige desafios aos adversários. Incluindo os da direita. “O que queremos ouvir da parte de Luís Montenegro, o mais rapidamente possível, é que, neste mandato, a Constituição é intocável porque Luís Montenegro não disse que iria tocar nela durante a campanha. Caso Luís Montenegro toque na Constituição, Luís Montenegro estará, mais uma vez, a enganar os portugueses e a falhar à sua palavra. Portanto, o Livre estará lá para que essas contas sejam todas prestadas”, avisou, perante a maioria de dois terços alcançada por AD, Chega e IL e que permite fazer revisões constitucionais. Houve metas falhadas, mas foco foi na subida do Chega Os números sorriem a Rui Tavares (ganhou mais dois deputados, em comparação com a anterior legislatura), mas houve muitas metas que ficaram por alcançar. A principal – a de duplicar o grupo parlamentar – ficou a meio caminho, bem como o objetivo de crescer em 100 mil votos. Por concretizar, ficou também a vontade de eleger em Braga, Aveiro e Leiria e também de conseguir o segundo deputado por Setúbal.

