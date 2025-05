Ventura dá carga de ombro ao PS e luta por liderar oposição

Veja também:

A noite prometia ser simpática para os militantes do Chega, mas poucos seriam tão otimistas para dizer que o partido estaria a ombrear com o PS. Os socialistas – que em 2022 elegeram 120 deputados e arrumaram o sistema político com uma maioria absoluta – desta vez não foram além dos 58 deputados, menos de metade do que conseguiram há três anos.

André Ventura – que prometeu que só cantaria vitória se vencesse as eleições – assumiu que ainda não era o resultado com que sonhava, mas avisou: “Fizemos história.” O Chega conseguiu 58 deputados, os mesmos que o PS, mas conta com uma vitória depois de contados os votos dos círculos da Europa e Fora da Europa. (No ano passado o partido conquistou 3 dos 4 lugares da emigração).

O destino do partido, no entanto, arrisca-se a ser exatamente o mesmo de há um ano: partido de protesto. Com o “não é não” de Luís Montenegro (até ver) em vigor, o Chega dificilmente vai conseguir tornar-se peça-chave na aritmética parlamentar. Os deputados que elegeu chegariam para formar maioria se fosse feita uma coligação com a Aliança Democrática, mas se o PSD se mantiver irredutível, o Chega sujeita-se a ficar fora de qualquer solução de estabilidade.