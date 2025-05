Riccardo Marchi sobre o Chega: "Mais de 70% dos eleitores destes partidos não são anti-democráticos"

A insatisfação com a situação económica do país, a legitimação de temas-bandeira como a imigração e a corrupção e as falhas no discurso dos partidos são algumas das explicações para a transferência de votos do PS e do resto da esquerda para o Chega.

À Renascença, Riccardo Marchi, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, realça que o Chega distingue-se do resto dos partidos europeus de extrema-direita por não ter uma ideologia definida. Essa flexibilidade permite a André Ventura captar diferentes tipos de eleitorado.