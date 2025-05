Do bolso à fronteira. O que defende mesmo a AD?

Prevê-se a criação do Gestor do Doente Crónico, reforço dos cuidados domiciliários e aposta na saúde oral e nutrição.

A AD avança com a meta de garantir médico de família para todos, através da expansão das USF tipo B e C.

“Recuperar o SNS significa pôr as pessoas no centro do sistema, garantindo acesso, qualidade e dignidade nos cuidados.”

A AD avança com a intenção de construir 59 mil habitações com rendas acessíveis, apostar na reabilitação urbana e dar incentivos ao arrendamento de longa duração.

O programa da AD propõe uma descida de dois mil milhões de euros no IRS, com uma primeira tranche de 500 milhões já em 2025.

A AD foi a eleições e ganhou, outra vez. A poucos dias (ou talvez semanas) de Luís Montenegro voltar a tomar o leme do país, a Renascença revisitou o programa eleitoral que a coligação PSD/CDS apresentou às eleições legislativas do passado domingo.

Defesa e investimento estratégico

“A Defesa Nacional é também uma política económica e de inovação tecnológica.”

Na Defesa, a AD aponta para um reforço orçamental até aos 2% do PIB. Com isso, pretende-se modernizar as Forças Armadas, desenvolver tecnologia dual (com uso civil e militar) e reforçar a indústria nacional, em parceria com universidades e centros de investigação.

As condições de carreira militar poderão ser revistas e será incentivada a internacionalização do setor da defesa.

Economia e empresas

“Portugal precisa de uma economia mais competitiva, inovadora e aberta ao mundo.”

A AD defende a redução do IRC, a simplificação fiscal e o acesso a crédito para PME.

Está previsto um regime fiscal para startups e incentivos ao empreendedorismo e inovação.

As propostas incluem ainda digitalização dos serviços públicos para empresas e benefícios fiscais para investimentos verdes.

Administração Pública e inclusão

“Um Estado próximo, eficiente e ao serviço das pessoas, com políticas sociais justas e eficazes.”

O programa propõe rever todas as carreiras da Administração Pública até 2027, introduzir prémios de desempenho e eliminar estruturas redundantes.

Também se pretende assegurar o cumprimento dos prazos legais e o pagamento a fornecedores em 30 dias.

Em termos sociais, a AD aponta medidas de apoio à natalidade, aos cuidadores informais e à conciliação entre vida pessoal e profissional. Identifica ainda como áreas prioritárias a violência doméstica, toxicodependência, sem-abrigo e sinistralidade rodoviária.