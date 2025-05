IL quer rever a Constituição? Veja o que os liberais defenderam em 2022

Ainda o novo Parlamento não tomou posse e a Iniciativa Liberal (IL) já garantiu que vai apresentar um projeto de revisão constitucional, levando também o Chega a admitir alterações à Constituição.

O tema não é novo e já em 2022, no início da última legislatura do Governo de António Costa, o partido de André Ventura tinha dado início à discussão. Nessa mesma altura, também a Iniciativa Liberal avançou com um projeto.

De acordo com o que apurou a Renascença, o novo projeto terá como base o documento elaborado pelo partido em 2022 e o assunto vem também resumido, sem grandes concretizações, no programa eleitoral da IL deste ano.

No programa utilizado para as legislativas de 2025, o partido resume a revisão constitucional em três linhas: o reforço das liberdades políticas e sociais; a melhoria da arquitetura do regime, órgãos de soberania, das instituições democráticas e escrutínio do seu poder; e uma visão reformista e sustentável para a economia e sociedade.

Assim, em 2023, no documento que estará na base do novo projeto, a Iniciativa Liberal pedia a revisão de 35 artigos dos 296 artigos da Lei Fundamental e o preâmbulo.

Sobre o preâmbulo, o partido quer alterar o texto eliminando a expressão "abrir caminho para uma sociedade socialista". Logo no início da campanha, num comício em Lisboa, Rui Rocha voltou a defender que os liberais querem "acabar com o socialismo na constituição" para "um caminho de mais liberdade".

No texto atual do preâmbulo está escrito: "A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno."

Na proposta da Iniciativa Liberal era defendida esta versão: "A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares de uma democracia liberal e do primado do Estado de Direito democrático, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre e mais justo, através de níveis mais elevados de desenvolvimento económico, político e social".

No fundo, os liberais propõem eliminar a expressão sobre a sociedade socialista e acrescentar a palavra "liberal" a democracia.

Direito à saúde, habitação e educação

No direito à saúde, os liberais, defenderam que ficasse descrito na constituição que os cidadãos têm acesso "através de um sistema de saúde universal e geral, tendencialmente gratuito, que integra o serviço nacional de saúde, bem como os demais serviços de saúde privados e sociais, garantindo efetiva liberdade de escolha a todos os cidadãos", enquanto que na atual é apenas definido o acesso ao Serviço Nacional de Saúde.

Na habitação, a IL resume apenas em um só ponto, o que é descriminado na atual Constituição dando prioridade ao estímulo aos privados. Os liberais realçam que "para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado estimular a construção privada e, quando necessário, promover a construção de habitações económicas e sociais, garantindo o acesso à habitação própria ou arrendada."