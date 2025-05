Aritmética parlamentar. Que forças podem bloquear a AD?

Chega + PS = maioria negativa

Os dois maiores partidos da oposição conseguem o número mágico: 116 deputados. Ou seja, voltam a conseguir aprovar leis e medidas no Parlamento, sem que a AD nada possa fazer.

A pedra no sapato não é nova. Já na última legislatura os social-democratas sofreram várias vezes o que consideraram ser uma “coligação negativa” formada por PS e Chega, que juntos conseguiam passar leis no Parlamento à revelia do Governo.

Exemplo disso foi a aprovação da extinção das portagens nas antigas SCUT, a contragosto da AD. O Governo de Montenegro queria uma redução gradual, mas o Parlamento falou mais alto. A receita diminui, as consequências disso teve de ser o executivo a lidar com elas. O filme pode repetir-se nos próximos anos, apesar de Chega e PS garantirem sempre que nunca houve entendimento prévio, que tinham sido entendimentos espontâneos.

AD + PS = maioria garantida

Depois de uma campanha agressiva, em que o PS acusou por várias vezes Luís Montenegro de não ser a pessoa adequada para concorrer para primeiro-ministro, um entendimento parecia longe de estar no horizonte.

Mas a realidade é dinâmica e as mudanças são rápidas. Desde o passado domingo, Pedro Nuno Santos anunciou a demissão da liderança do Partido Socialista, isso não é nenhum pormenor. Com os socialistas a lamber as feridas e a recuperar da hecatombe eleitoral, a nova liderança do PS (seja ela qual for) pode ser mais colaborante com a AD. Os dois juntos têm 147 deputados, chega e sobra para uma maioria parlamentar.

Não querendo ter o ónus de provocar instabilidade política, é possível que o PS ceda e acabe por negociar com a AD em momentos cruciais como o Orçamento do Estado ou para viabilizar o programa de Governo.

AD + Chega = não é sim?

Foi uma das grandes primeiras mudanças trazidas por Luís Montenegro quando chegou à liderança do PSD, a frase ficou célebre e perdura até hoje: “Não é não”, quando questionado sobre possíveis entendimentos com o Chega.

Só que, na altura, o Chega não tinha 50 nem 58 deputados, e, por isso, não condicionava a política como agora acontece.

O “não é não” ao Chega pode vir a aplicar-se apenas à integração do partido de André Ventura no Governo, e não se aplicar a eventuais entendimentos no Parlamento. Sendo improvável um acordo escrito e formalizado entre a AD e Chega, a soma dos dois partidos no Parlamento dá 147 deputados.