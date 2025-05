Não é a "cadeira de sonho", mas Brilhante Dias admite ser líder parlamentar e coloca Medina e Vieira da Silva na direção de Carneiro

Mas como é que viu declarações de Fernando Medina que referiu que essa pressa do José Luís Carneiro impediu um amplo debate e uma reflexão interna?

A reflexão é necessária, não está feita, tem de se fazer, mas nós precisamos de um líder, precisamos de um rosto e precisamos, evidentemente, que esse rosto esteja ao lado dos autarcas e que não se arraste este processo interno para o período de campanha eleitoral autárquica, até porque logo a seguir às autárquicas teremos imediatamente a seguir o Orçamento do Estado de 2026. O Fernando Medina é um dos nossos melhores, assim como a Mariana Vieira da Silva, a Ana Catarina Mendes, a Alexandra Leitão. Todos eles fazem parte do futuro.

Que lugar é que terão numa eventual direção de José Luís Carneiro?

Pessoalmente, considero que devem pertencer aos órgãos do partido.

Pelo menos à Comissão Política?

Não, eu diria mais, não vejo razões para que muitos deles não sejam membros do Secretariado Nacional, se isso for entendido como pertinente.

O Secretariado Nacional é um órgão executivo do partido, o Grupo Parlamentar terá uma direção. São gente de muita qualidade, que faz muita falta ao PS. Precisamos de enfrentar as autárquicas, precisamos de estar ao lado da Alexandra Leitão em Lisboa, como do Manuel Pizarro no Porto, como da Ana Abrunhosa em Coimbra, do António Pina em Faro. É um conjunto de camaradas muito qualificados, com uma enorme experiência no partido, mas também em funções governativas, e até autárquicas, como é o caso do Fernando [Medina] que é um dos nossos melhores, continuará a ser um dos nossos melhores, a participação dele é muito relevante.

Temos agora uma provável candidatura de Miguel Prata Roque, que diz que só está à espera dos resultados da Comissão Nacional deste sábado, para dizer ao que vem. É para levar a sério?

Levar a sério levo todos os militantes do PS. O Miguel Prata Roque, aparentemente, por aquilo que vai aí dizendo, está num processo de reflexão esperando os resultados da Comissão Nacional, e, portanto, vamos ter de aguardar também o resultado da Comissão Nacional, e acima de tudo a reflexão que ele fará a partir desses resultados.

É um destacado militante do PS. Nós devemos contar com todos e também com o Miguel, portanto, não estou a excluir ninguém.