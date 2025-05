Nem à esquerda, nem à direita. O deputado do JPP quer ficar sentado entre o PS e o PAN

O deputado único do Juntos Pelo Povo, eleito nas eleições legislativas de 18 de maio, quer ficar sentado ao centro no hemiciclo do Parlamento entre o Partido Socialista e o PAN. Filipe Sousa diz à Renascença que recebeu duas propostas e optou por ficar ao centro.

Nessa reunião, sabe a Renascença, a deputada do PAN pediu para se sentar num lugar à coxia para poder sair do lugar mais facilmente, mas teve de imediato a oposição do PSD. Se isso acontecesse, Inês Sousa Real ia ficar sentada entre os deputados do PSD.

Com a atual composição do parlamento, o Chega vai ocupar a totalidade da bancada mais à direita e todos os lugares da frente.

Logo seguidos pelos dois deputados do CDS e os nove da Iniciativa Liberal que ocupam lugares na primeira fila, o CDS com um lugar e a Iniciativa Liberal pode ficar com 2 ou 3 lugares na primeira fila.

O PSD vai ocupar a bancada mais central do hemiciclo, mas os deputados social-democratas vão ainda ficar com o espaço de muitos lugares que eram ocupados pelo Partido Socialista na anterior legislatura.

Mais à esquerda, há também algumas remodelações: o PCP e o Livre poderão ter de partilhar a primeira fila com deputados do PS.

Mariana Mortágua, a única deputada eleita pelo Bloco de Esquerda, vai passar a sentar-se na segunda fila, tal como Filipe Sousa do JPP e Inês Sousa Real do PAN, que ocupam a segunda fila entre o PS e o PSD.

Este é o desenho dos lugares sentados no hemiciclo da Assembleia da República, no primeiro dia do novo parlamento. Poderá não ser a disposição final que ficará definida após a primeira sessão.