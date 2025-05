Chega conquista dois deputados na emigração e torna-se a segunda força política

O Chega é a segunda força política em Portugal, depois de conquistar dois deputados nos círculos da emigração das eleições legislativas de maio de 2025, enquanto o PS não consegue qualquer mandato.

Nos resultados finais mas ainda não oficiais, o Chega foi o mais votado no círculo da Europa, vencendo na França, na Suíça, na Bélgica, no Luxemburgo e no Reino Unido. Entre mais de 255 mil votantes, o partido teve quase 72 mil votos (28,2%).

Na Suíça, o partido de André Ventura teve o triplo dos votos da AD e quase seis vezes mais votos que o PS. Em França, onde há a maior comunidade de emigrantes portugueses, o Chega teve mais votos que PS e AD juntos.

Já a AD consegue ser o segundo partido mais votado no círculo da Europa, com 14,65% dos votos, e "rouba" um deputado ao PS, em relação aos resultados do ano passado, conseguindo a eleição por cerca de 1.400 votos.

Contas feitas, o Parlamento será assim: com PSD com 89 deputados (mais dois do CDS), o Chega com 60 deputados e o PS com 58 deputados.