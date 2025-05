Mais de 1,1 milhões de votos "desperdiçados" nas eleições. Um em cada cinco não elegeu deputados

Do lado contrário, em Lisboa - o círculo eleitoral com mais deputados (48) -, apenas 10% dos votos foram considerados "desperdiçados" ou "sobrantes" . No Porto e em Viseu, a percentagem é de 12%, e em Braga está nos 14%.

Seja por a cruzinha ter sido num partido que não elegeu naquele distrito em particular ou porque o partido já não precisava daquele voto em particular para eleger no círculo eleitoral, mais de 1,1 milhões de votos não tiveram qualquer representatividade .



Em relação ao ano passado, o número de votos desperdiçados caiu - de 760 mil em 2024 para 656 mil este ano -, enquanto o número de votos sobrantes é praticamente o mesmo - passou de 502 mil nas legislativas do ano passado para 485 mil este ano.

"Um voto de Portalegre tem menos liberdade de escolha do que um voto de Lisboa. O voto não é todo igual", como explicou no início do mês de maio à Renascença o professor Henrique Oliveira, coordenador do agregador de sondagens do Instituto Superior Técnico, que também fez esta análise matemática aos votos desperdiçadas nestas eleições.

PS é o partido com mais votos sem representatividade

Entre todos as forças políticas a votos no dia 18 de maio, o PS foi o partido que teve mais votos que não serviram para eleger qualquer deputado: foram mais de 207 mil - cerca de 47 mil nos dois círculos onde os socialistas não elegeram, os da emigração (Europa e Fora da Europa) e mais 159 mil nos distritos onde elegeram pelo menos um deputado, mas sobraram votos após a aplicação do método d'Hondt, o sistema eleitoral português.

Depois do PS, o partido com mais votos desperdiçados ou sobrantes foi o Chega, com mais de 154 mil, a grande maioria deles em círculos onde o partido elegeu, mas não conseguiu chegar a mais um deputado.

A diferença entre o desperdício de votos entre PS e Chega explica o porquê do Partido Socialista ter conseguido mais votos, mas menos deputados - o PS tem 58 e o Chega 60 -, com os socialistas a terem sido o último partido a eleger em apenas um círculo eleitoral, enquanto o Chega foi o último partido a eleger em quatro círculos eleitorais.

Em contrapartida, em dez círculos eleitorais, o PS teve o primeiro deputado a ficar de fora, enquanto esse azar só coube ao Chega por três vezes.