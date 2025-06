O novo Parlamento. PS e Chega ficam com cinco lugares na primeira fila, PSD aumenta para oito

“A segunda alteração tem a ver com o facto de, na proposta inicial da secretária-geral, o grupo parlamentar do PSD apenas ter direito a sete lugares na primeira fila e, com a proposta que agora foi maioritariamente validada, passa a ter oito” disse Jorge Paulo Oliveira.

Mais à esquerda, o PS vai ocupar cinco lugares na frente, sendo que dois deles ficam na bancada, mais à esquerda que até aqui era ocupada apenas pelo PCP, Bloco de Esquerda e Livre.

No final da reunião, o porta-voz da conferência de líderes disse aos jornalistas que esta proposta não foi unânime e que o PCP e o Livre mostraram discordância porque os deputados não ficam juntos e os lugares da fila de trás ficam deputados do PS, no caso do livre, ou Marina Mortágua no caso do PCP.

“O problema é de interligação entre as respetivas filas do mesmo grupo parlamentar e esse é efetivamente um dos motivos avançados pela líder da bancada do Livre, Isabel Mendes Lopes, quanto à sua discordância relativamente à decisão que acabou de ser tomada” referiu aos jornalistas.