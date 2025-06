Da Provedoria de Justiça para o Governo. Como pensa a nova ministra da Administração Interna?

Maria Lúcia Amaral é a nova ministra da Administração Interna. A até aqui Provedora de Justiça é uma das três novas caras do novo Governo de Luís Montenegro. Como pensa? Que posições já tomou publicamente sobre as áreas que vai agora tutelar?

Nomeada por António Costa para o cargo que ocupou até agora, Maria Lúcia Amaral vai ter a pesada tarefa de negociar com as polícias, bombeiros e decidir sobre a segurança interna.

A sua antecessora, Margarida Blasco, teve o mérito de chegar a acordo com várias associações profissionais, mas o mandato ficou marcado por gaffes e algumas dificuldades de comunicação.

Preocupada com a regularização de imigrantes

Numa entrevista à Renascença, em abril de 2024, Maria Lúcia Amaral assumiu ter preocupações com o tempo que o país demora a regularizar os imigrantes que chegam a Portugal, alertando que isso abre as portas às redes de tráfico ilegal que beneficiam destas circunstâncias.

A ex-provedora assumia o desafio da imigração, quando Portugal recebeu "mais pessoas do que nunca". Com o primeiro Governo de Montenegro acabado de tomar posse, Maria Lúcia Amaral olhava para trás e fazia um balanço: "As coisas não correm bem", referindo-se às queixas que chegavam à Provedoria de Justiça sobre as condições em que muitos imigrantes se encontravam.

Maria Lúcia Amaral alertava para as "consequências perversas" de demorar "demasiado tempo a legalizar as pessoas".

Dura com quem vem "fruir oportunisticamente" do SNS

Numa outra entrevista, mais recente, em dezembro de 2024, Maria Lúcia Amaral pronunciou-se sobre a lei que viria depois a ser aprovada a limitar o acesso de estrangeiros não residentes ao SNS.

A proposta polémica, do PSD e CDS, e uma outra do Chega, pretendia combater o chamado "turismo de saúde", ao evitar que os não-residentes viessem a Portugal de propósito usufruir do sistema público de saúde.

Maria Lúcia Amaral considerou, na altura, que havia que fazer uma distinção: "Tem de haver uma diferença (...) entre aquelas pessoas que não vieram para ficar (...) e que, oportunisticamente, vieram para fruir de coisas para as quais não contribuem".

Ainda assim, a então Provedora de Justiça defendia que algumas exceções tinham de ser abertas, nos casos em que as pessoas não tinham documentos porque o Estado se tinha atrasado.

Crítica do processo "Influencer"

Nesta entrevista, Maria Lúcia Amaral assumia estar "perplexa" e "profundamente preocupada" com o desenrolar do caso Influencer, que tinha culminado com a demissão de António Costa. A então Provedora de Justiça alertava para um "erro grosseiro do Ministério Público" com consequências graves.

Maria Lúcia Amaral avisava: "Não há, em Portugal, poderes não escrutináveis e sem prestação de contas".

Eutanásia: "é necessário" haver cuidados paliativos

Durante a entrevista de abril, Maria Lúcia Amaral foi questionada sobre a lei da despenalização da morte medicamente assistida, e devolveu com outra pergunta.

"A pessoas que escolhe pedir a prestação de auxílio para morrer tem uma vontade que é absolutamente livre e esclarecida, para haver uma vontade livre e esclarecida é necessário que o Estado garanta, ao longo do procedimento administrativo, que a pessoa tenha outras opções, nomeadamente para melhorar o sofrimento tremendo em que se em que se encontra”, alertou.

Por outras palavras, a então Provedora de Justiça vincava que os cuidados paliativos têm de ser assegurados a toda a gente, e que, só assim é legítimo que o Estado ofereça a possibilidade de administrar eutanásia, se a pessoa, ainda assim, decidir o suicídio medicamente assistido.

"Quando uma pessoa pede auxílio para morrer serão dadas, caso ela queira, acesso aos cuidados paliativos. Mas como são eles? Como são?", deixou no ar. De resto, a par de 56 deputados do PSD, Maria Lúcia Amaral enviou para o Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização da lei de despenalização da eutanásia, o que levou os juízes do Palácio Ratton a declarar como inconstitucionais seis normas.