Gonçalo Saraiva Matias. O especialista em migrações vai ficar com a pasta para a Reforma do Estado

Entre funções, foi diretor do Observatório das Migrações, entre 2014 e 2015, e diretor da Católica Global School of Law, entre 2018 e 2022, além de membro do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, um cargo que desempenha até ao momento.

É uma das duas novas caras do XXV Governo Constitucional que foi conhecido esta quarta-feira, pela página da Presidência da República. Gonçalo Nuno da Cruz Saraiva Matias sai da Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde era presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva desde 2022 desde 2022 , e será o ministro Adjunto e da Reforma do Estado de Luís Montenegro.

Em 2016, foi-lhe atribuído o Grau de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique.

O que pensa Gonçalo Matias?

Agora com a pasta da Reforma do Estado, Gonçalo Matias não mostra uma vontade especial de reformas estruturais no regime, mas tem sido vocal sobre o tema da imigração, onde é especialista.

Em entrevista à Renascença, há cerca de um ano, o agora secretário de Estado defendeu que Portugal "não pode ser só o bom aluno da Europa" nas migrações e que "deve exigir que não prejudiquem a sua economia".

"Nós tivemos saldos migratórios negativos durante 10 anos. Nada nos garante que, se a economia portuguesa quebrar nos próximos anos, esse ciclo não volte. Para quem está hoje muito preocupado com a imigração, eu estaria mais preocupado com uma possível queda da nossa economia e com os efeitos que isso vai ter na demografia e com a perda de imigração por essa via", afirmou, a 5 de junho de 2024.

Na altura, considerou o Pacto das Migrações "insuficiente" e referiu, através de um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que "Portugal era, do ponto de vista demográfico, absolutamente insustentável sem imigrações".

"Nós fizemos várias projeções e num cenário sem imigrações, Portugal poderia reduzir a sua população em cerca de 20% e tornar totalmente insustentável o nosso Estado social. Com imigração moderada, íamos perder cerca de 10 a 15% da nossa população e continuávamos num cenário de insustentabilidade. Só com uma imigração acentuada é que temos hipótese de manter a sustentabilidade do nosso Estado social", referiu.

Numa entrevista à BBC, na semana passada, Gonçalo Matias lançou a imigração como um "grande tema" pela primeira vez numas eleições em Portugal.