Saem quatro ministros, entram três. Veja aqui quem são os ministros do novo Governo AD

O Presidente da República já recebeu de Luís Montenegro a proposta de nomeação dos ministros do novo Governo e há algumas mudanças em relação ao elenco anterior.

A atual provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, substitui Margarida Blasco na pasta da Administração Interna, que, segundo informação adiantada à Renascença saiu por razões pessoais. Gonçalo Matias, atual presidente da Fundação Francisco Francisco Manuel dos Santos, sucede a Manuel Castro Almeida e fica com a pasta de ministro Adjunto e acumula com a Reforma do Estado.

Com a saída de Pedro Duarte para a corrida à câmara municipal do Porto, Carlos Abreu Amorim sobe a ministro dos Assuntos Parlamentares, onde antes ocupava a secretaria de Estado.

Nota ainda para a saída do Governo de Pedro Reis do Ministério da Economia que, segundo o gabinete de Luís Montenegro, sai também por razões pessoais, sendo substituído por Manuel Castro Almeida, que perde a pasta de ministro Adjunto, mas mantém a da Coesão Territorial. A fusão entre os dois ministérios, o da Economia e da Coesão territorial é ainda explicada por São Bento pela vontade de Luís Montenegro ter os fundos europeus ao serviço da Economia.

Registe-se ainda a saída de Dalila Rodrigues da pasta da Cultura, após notícias que davam conta de diversos focos de tensão dentro do próprio Ministério, com a tutela a ser assumida por Margarida Balseiro Lopes, que passa a tutelar um superministério em que acumula a pasta da Juventude e do Desporto — esta última área estava integrada no Ministério dos Assuntos Parlamentares.

Todos os outros ministros do Governo anterior da AD se mantêm, incluindo Ana Paula Martins que continua a tutelar a pasta da Saúde, após diversas polémicas em torno do fecho de urgências, do INEM ou da direção executiva do SNS.

A tomada de posse dos ministros está prevista para esta quinta-feira pelas 18H00 no Palácio da Ajuda, em Lisboa, faltando a indicação dos nomes dos secretários de Estado.

Veja aqui a lista de nomes apresentada por Luís Montenegro ao Presidente da República:

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros

Paulo Artur dos Santos de Castro de Campos Rangel

Ministro de Estado e das Finanças

Joaquim José Miranda Sarmento

Ministro da Presidência

António Egrejas Leitão Amaro

Ministro da Economia e da Coesão Territorial

Manuel Castro Almeida

Ministro Adjunto e da Reforma do Estado

Gonçalo Nuno da Cruz Saraiva Matias

Ministro dos Assuntos Parlamentares

Carlos Eduardo Almeida de Abreu Amorim

Ministro da Defesa Nacional

João Nuno Lacerda Teixeira de Melo

Ministro das Infraestruturas e Habitação

Miguel Martinez de Castro Pinto Luz

Ministra da Justiça

Rita Fragoso de Rhodes Alarcão Júdice de Abreu e Mota

Ministra da Administração Interna

Maria Lúcia da Conceição Abrantes Amaral

Ministro da Educação, Ciência e Inovação

Fernando Manuel de Almeida Alexandre

Ministra da Saúde

Ana Paula Mecheiro de Almeida Martins Silvestre Correia

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Maria do Rosário Valente Rebelo Pinto Palma Ramalho

Ministra do Ambiente e Energia

Maria da Graça Martins da Silva Carvalho

Ministra da Cultura, Juventude e Desporto

Ana Margarida Balseiro de Sousa Lopes

Ministro da Agricultura e Mar

José Manuel Ferreira Fernandes

As notas biográficas dos ministros do XXV Governo Constitucional