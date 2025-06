Reveja a tomada de posse do novo Governo

O primeiro-ministro Luís Montenegro e o seu XXV Governo Constitucional tomam esta quinta-feira posse, numa cerimónia que tem início por volta das 18 horas no Palácio Nacional da Ajuda - menos de três semanas depois da vitória da AD nas eleições legislativas de 18 de maio.

O novo Executivo terá 16 ministros e os nomes foram conhecidos esta quarta-feira: há três novas caras e menos dois ministérios. Carlos Abreu Amorim é o novo ministro dos Assuntos Parlamentares, Gonçalo Matias será ministro Adjunto e da Reforma do Estado, um novo ministério, e Maria Lúcia Amaral é a nova ministra da Administração Interna, substituindo Margarida Blasco.

Uma das grandes novidades é que a Cultura deixa de ter uma pasta para si, sendo integrada com a Juventude e o Desporto - a ministra será Margarida Balseiro Lopes, que era ministra da Juventude e Modernização no último Governo, enquanto Dalila Rodrigues sai do Governo.

Manuel Castro Almeida deixa de ser ministro Adjunto e acumula a Coesão Territorial com a Economia, enquanto Pedro Reis sai do Governo. O outro membro de saída é Pedro Duarte, que será o candidato da AD à Câmara Municipal do Porto.

Este será o quarto executivo que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, empossará - e o segundo liderado pelo PSD, partido a que já presidiu. Nenhum dos três anteriores executivos cumpriu o mandato até ao fim.

Na Sala dos Embaixadores, o chefe de Estado dará posse ao primeiro-ministro e depois aos 16 ministros, que serão chamados um a um, por ordem hierárquica, para prestar juramento e assinar o auto de posse.

Os secretários de Estado do XXV Governo Constitucional, que ainda não são conhecidos, só tomarão posse na sexta-feira, pelas 12 horas.

Na cerimónia de posse, seguem-se intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro.