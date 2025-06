Gouveia e Melo: "Sou contra a Presidência fazer partidos"

O almirante confessa, contudo, nesta declaração à Renascença, que reage com alguma estranheza: "Acho um bocado estranho, e isso tenho também de chamar a atenção, o facto de nós termos tido eleições há pouco tempo, e esse tema não ter sido muito debatido ou muito abordado pela AD. Seria mais transparente ter sido abordado, para o eleitorado fazer as suas opções. (...) Infelizmente não aconteceu."

Gouveia e Melo não tem dúvidas de que a reforma do Estado, anunciada pelo primeiro-ministro como uma prioridade, "é uma surpresa positiva, porque está alinhada também com a necessidade, que eu identifiquei no meu programa, de mudanças estruturais para desenvolver a economia, para desenvolver o Estado."

"Eu não ia promover uma coisa dessas, até porque isso poderia ser perigoso para a própria democracia. Sou contra, e sou contra a Presidência fazer partidos." É com esta frase, numa curta entrevista concedida à Renascença , o almirante Gouveia e Melo afasta por completo qualquer suspeita de que a sua candidatura poderia desembocar num novo partido, de inspiração presidencial, à semelhança do que aconteceu com o PRD (fundado em 1985, quando Ramalho Eanes era Presidente).

Já sei que concorda com a necessidade de uma reforma do Estado, mas ficou surpreendido com este anúncio por Luís Montenegro — na tomada de posse do novo Governo — dado que, durante a campanha eleitoral, essa não foi uma prioridade apontada pela AD?

É uma surpresa positiva, porque está alinhada também com uma necessidade que eu identifiquei no meu programa. (A necessidade) de mudanças estruturais para desenvolver a economia, para desenvolver o Estado.

Acha que Luís Montenegro leu o seu texto (que assinou no Expresso)?

Não sei (risos). Isso tem de perguntar ao Dr. Luís Montenegro. No entanto, o que acho um bocado estranho, e isso tenho também de chamar a atenção, é o facto de nós termos tido eleições há pouco tempo, e esse tema não ter sido muito debatido ou muito abordado pela AD. Seria mais transparente ter sido abordado, ter sido um tema de discussão para o eleitorado fazer as suas opções. Mas, sendo uma omissão, dá alguma liberdade ao Governo, dentro do que não foi discutido, fazer reformas do Estado que são importantes para o nosso futuro colectivo. Nisso estamos muito alinhados, porque foi um dos temas que eu trouxe para a campanha, de forma muito veemente: a importância de reformarmos o Estado para termos um futuro diferente do que tivemos até agora.

O facto de não ter sido tema de campanha, e ser agora uma prioridade do Governo, não representa uma quebra de confiança entre os eleitores e os eleitos?

Não. Eu o que disse era uma coisa grave, e isso não configura uma coisa grave. Na minha perspetiva até é uma coisa positiva. No entanto, teria sido desejável, verdadeiramente desejável, que esse tema tivesse sido debatido nas eleições que acabaram de acontecer, e isso infelizmente não aconteceu.

Há dias, a Renascença entrevistou Rui Rio, o seu mandatário nacional, e perguntámos-lhe se seria possível vir a surgir, caso o senhor seja eleito, um partido à sua imagem. A resposta de Rui Rio foi “não”. E da sua parte, o que tem a dizer?

Não, não faz sentido. Eu não ia promover uma coisa dessas, até porque isso poderia ser perigoso para a própria democracia. Sou contra, e sou contra a Presidência fazer partidos.