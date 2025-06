Marques Mendes. "É habitual, mas não é desejável" anúncio da reforma do Estado, sem ter sido tema de campanha

Marques Mendes não tem duvidas de que "as resistências ao combate à burocracia são mais do que muitas". E prossegue: "Há burocracia em Portugal, e muita burocracia, porque isso interessa alguém. São pessoas, são dirigentes que estão dentro do Estado que os portugueses não conhecem e que beneficiam com a burocracia, portanto essa gente vai fazer resistência". E o candidato presidencial apoiado pelo PSD acrescenta. "Fácil é anunciar, difícil é fazer".

Marques Mendes reconhece, nesta entrevista à Renascença que, "em teoria a reforma do Estado são muitas coisas: pode ser a descentralização, pode ser a desburocratização, pode ser a regionalização, são muitas coisas". Ainda assim, o candidato presidencial considera que "o Governo faz bem em dar prioridade ao combate à burocracia, porque o Estado hoje é um emaranhado de complicações e de procedimentos que afetam as pessoas e as empresas".

Questionado sobre se consegue compreender que não tendo sido tema de campanha, a reforma do Estado surja agora — na tomada de posse, como uma prioridade que Montenegro assume, independentemente de eventuais resistências, Marques Mendes admite que "isso acho que não é normal, ou melhor, é habitual, mas não é desejável. Evidentemente que a reforma do Estado, como as questões de política externa, como as questões da defesa, deveriam ter sido questões importantes na última campanha eleitoral".

Enquanto candidato presidencial, como viu o anúncio do primeiro-ministro — na tomada de posse — de que a reforma do Estado será uma prioridade do seu governo?

De forma positiva, porque evidentemente que a questão da reforma do Estado é antiga, falada há muito tempo, e é preciso algum dia tratar dela. E por isso eu acho que há neste anúncio três sinais importantes a ter em atenção: o primeiro sinal é mesmo a ideia da criação do Ministério da Reforma do Estado.

É uma ideia reformista. É um sinal virtuoso, inspirador. Depois eu acho que há uma segunda questão, que é a vontade política.

Se a ideia do primeiro-ministro é mesmo fazer uma declaração de guerra à burocracia, isso vai no bom sentido e na boa direção. Mas é preciso ter em atenção, que é preciso passar da teoria à prática e precisamos de atos em concreto e não apenas intenções. E depois eu acho que há uma questão também importante a ter em atenção, que são as expectativas: esta decisão criou, e bem, grandes expectativas. Sobretudo porque a questão do combate à burocracia é uma questão que toda a gente percebe como essencial.

Mas quando se pensa em reforma do Estado, presumo que não seja apenas o combate à burocracia?

Não, mas tem de haver prioridades. Em teoria a reforma do Estado são muitas coisas. Pode ser a descentralização, pode ser a desburocratização, pode ser a regionalização, são muitas coisas.

Mas eu acho que o Governo faz bem em dar prioridade ao combate à burocracia, porque o Estado hoje é um emaranhado de complicações e de procedimentos que afetam as pessoas e as empresas. Mas aqui, atenção, antes que seja tarde: altas expectativas pode ser uma arma de dois gumes. Se o Governo de facto concretizar, isso é bom, as expectativas são-lhe favoráveis. Mas se eventualmente falhar, a desilusão vai ser maior. Convém chamar a atenção do Governo disto antes que seja tarde, sendo que o sinal é muito importante.

Percebendo que está perfeitamente de acordo com a necessidade de uma reforma do Estado, consegue compreender que não tenha sido um tema falado sequer na campanha eleitoral? Tendo o primeiro-ministro dito (na tomada de posse) que iria enfrentar as resistências, a verdade é que não falou do assunto na campanha eleitoral e também o assunto está praticamente ausente do programa eleitoral...

Sim, isso acho que não é normal, ou melhor, é habitual, mas não é desejável. Evidentemente que a reforma do Estado, como as questões de política externa, como as questões da defesa, deveriam ter sido questões importantes na última campanha eleitoral.

No caso de ser Presidente da República, interpelaria ao Governo sobre o facto de não ser tema de campanha e surgir agora, embora concordando com ele?

Não, acho que essa questão não é importante. Não, essa interpelação não faz sentido. O que faz sentido são duas coisas:

Antes das eleições, um Presidente da República deve fazer pedagogia em torno dos temas principais a tratar em campanha eleitoral. Mas isso é antes das eleições. Se eu fosse Presidente da República neste momento, a preocupação que teria era a de dizer ao Governo: "muito bem, reforma do Estado. Muito bem, um ministério para a reforma do Estado, mas atenção, as expectativas são boas, mas é preciso passar à prática."

É preciso ter atos. Eu explico porquê de uma forma muito rápida: Quem não tem experiência governativa não imagina que as resistências ao combate à burocracia são mais do que muitas. Há burocracia em Portugal, e muita burocracia, porque isso interessa alguém. São pessoas, são dirigentes que estão dentro do Estado que os portugueses não conhecem e que beneficiam com a burocracia., portanto essa gente vai fazer resistência. Fácil é anunciar, difícil é fazer.

