Seguro apresenta candidatura "por amor a Portugal" e que "nunca será partidária". Direção do PS ausente

Prometendo, se for eleito, uma "vigilância democrática" e que "escuta antes de falar", que "não divide nem se impõe, mas constrói entendimentos", António José Seguro promete estar "próximo" dos cidadãos e irá "ouvir o país inteiro, de forma permanente". "Não me fecharei no Palácio", garante o candidato presidencial.

Num discurso com muitas interrupções devido às palmas dos apoiantes na sala, Seguro diz querer deixar "claro que o chumbo do Orçamento do Estado não implica automaticamente dissolução do Parlamento", numa posição contrária à que tem sido adotada pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desde 2021. A "prioridade", diz, é "promover o acesso das pessoas à habitação e aos cuidados de saúde a tempo e horas".

Na agenda "própria" que diz ter, Seguro diz que é necessária "uma nova cultura política, baseada no diálogo e no compromisso, afastando a cultura de tribo e de trincheiras". Seguindo o que o próprio PS já manifestou como posição de princípio, o candidato presidencial diz que não considera que a revisão constitucional "seja prioridade".

Afastado da vida política ativa desde que, em 2014, foi apeado da liderança do PS por António Costa, numa disputa que dividiu o partido e deixou marcas e traumas, António José Seguro sela agora o regresso com uma candidatura presidencial e diz pretender unir. "Afastei-me quando podia dividir. Volto agora para unir", d iz o ex-líder socialista, garantindo que não vem "pedir nada" e que ressurge para "retribuir muito" do que considera que os portugueses lhe "deram".

"As pessoas estão fartas de promessas vazias, jogos partidários e discursos que nada resolvem", disse o ex-líder do PS, justificando que é "por Portugal" que é candidato à Presidência da República. "Eu não venho da política tradicional", voltou a dizer, referindo que esta candidatura "não é partidária nem nunca será", demarcando-se do PS, partido que liderou.

"O que nos une nesta sala é o amor a Portugal" . Foi desta maneira que António José Seguro, candidato à Presidência da República, arrancou o seu discurso lido com teleponto para apresentar a corrida à Presidência da República, que está a decorrer no Centro Cultural das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria.

"Cautela" com gastos na Defesa

Definindo no seu discurso que a Europa "precisa de adotar uma resposta comum" e defendendo que os "nacionalismos não são solução", acusando que "foram responsáveis pelas maiores tragédias mundiais do século passado", António José Seguro diz que a resposta passa pelo "aprofundamento da integração política". Sobre os gastos com Defesa, que Portugal admite antecipar para os 2% do PIB ainda este ano, o ex-líder socialista pede "cautela".

"Ouvem-se vozes a dizer que necessitamos de mais dinheiro para a Defesa e segurança europeia. Recomendo cautela. Em 2023, o conjuntos dos Estados da UE e o Reino Unido gastaram em defesa três vezes mais do que a Rússia. Antes de gastarmos mais, devemos gastar melhor", defende Seguro. E isso passa por ter "economias de escala, desenvolvendo tecnologia europeia e criar um sistema científico europeu com aplicação dual: na defesa, mas também noutras áreas, nomeadamente a economia".

O candidato à corrida a Belém faz outro aviso que o próprio PS tem feito ao Governo da AD: "Os gastos em Defesa não podem ser feitos à custa da saúde, da educação e da proteção social".

"Pacto para a prosperidade"

Na "agenda própria" com que se apresenta, António José Seguro diz que tem o "desígnio" de um Pacto para a Prosperidade, que envolva "todos" os partidos políticos, os parceiros sociais, as universidades e "todos os interessados". Há áreas centrais em que, defende o candidato, as políticas públicas "não podem mudar sempre que muda um Governo".

Seguro defende, por isso, "estabilidade e previsibilidade", nas políticas, assumindo 7 preocupações "fundamentais". O compromisso com a justiça social e os direitos humanos; a defesa da democracia e do Estado de Direito; a abertura ao diálogo e à concertação política; a valorização da cultura, da Ciência e da Educação; o compromisso com a solidariedade inetrnacional, "pugnado pela paz na Europa e em Gaza"; aposta em políticas que "valorizem a remuneração do trabalho e clara afirmação de uma classe média e por último a defesa da participação de Portugal "no centro da integração política europeia".

Direção do PS ausente, Assis presente e os apoiantes de sempre, também

Uma sessão de apresentação que começou com algum atraso, estando marcada para as 16H00 deste domingo, mas a sala ainda demorou algum tempo a ficar completa e começou quase um quarto de hora depois com uma longa salva de palmas a Seguro dos apoiantes, que agitaram as dezenas de bandeiras de Portugal que foram colocadas nas cadeiras e nos camarotes do auditório e que logo à entrada do ex-líder do PS na sala, gritou "Portugal".

A apresentação de Seguro à corrida a Belém arrancou com um pequeno teatrinho com dois atores e a filha do candidato, Maria Seguro, a antecederem a entrada em palco, com um Centro Cultural das Caldas da Rainha cheio que nem um ovo e onde lê no enorme ecrã o slogan "Conto consigo" com a assinatura do candidato e um desenho estilizado da bandeira de Portugal.

Uma sessão em que se regista a ausência de membros da atual direção do PS, ainda afeta a Pedro Nuno Santos, o ex-líder do partido. À mesma hora desta apresentação nas Caldas da Rainha, José Luís Carneiro, candidato à liderança do partido está num plenário com militantes em Tondela. Presentes no auditório do Centro Cultural das Caldas da Rainha estão os apoiantes de sempre de António José Seguro: O eurodeputado Francisco Assis, Alberto Martins, antigo líder parlamentar socialista, Maria de Belém Roseira, ex- presidente do PS e candidata à Presidência da Republica em 2016 à revelia do partido, João Soares ou ainda o candidato à câmara de Évora, Carlos Zorrinho.