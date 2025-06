O que separa Governo e oposição? Lei da greve, travão à imigração e leis laborais

O tema não entrou na campanha, mas o programa eleitoral da AD avisava já que Luís Montenegro queria “revisitar o enquadramento legal e privilegiar a Concertação Social na definição das regras da relação laboral, ajustadas à realidade de cada setor, ao invés do Código do Trabalho e demais enquadramentos genéricos legislativos associados”.

Também José Luís Carneiro critica a AD por incluir no programa medidas que não constam do programa eleitoral, como por exemplo as matérias laborais. O único candidato à liderança do PS já avisou Montenegro que tem de escolher com quem vai dialogar.

Depois de ler o programa do governo, o secretário-geral interino do PS, Carlos César concluiu que “Luís Montenegro chega-se mais à direita”. César conclui que “para seduzir a IL e o Chega, a AD acrescenta a promessa de medidas, a nosso ver negativas e a que nos oporemos”.

O executivo de Luís Montenegro garante que vai dialogar com todos os partidos e procurar consensos, mas depois de ter sido conhecido o programa do governo , o PS avisou “que teremos de ser mais oposição do que já prevíamos”. A frase é de Carlos César, publicada nas redes sociais.

Revisão do regime de atribuição do RSI, maior flex(...)

O programa eleitoral queria “revisitar”, mas o programa do governo é mais assertivo e propõe mesmo a revisão da legislação laboral que pode avançar sem passar pela Concertação Social, para flexibilizar os regimes laborais, essenciais ao aumento da produtividade.

“Revisão da legislação laboral, desejavelmente no contexto da Concertação Social, com os seguintes objetivos: combater a segmentação no mercado de trabalho, melhorar a adequação do regime legal aos desafios do trabalho na era digital, equilibrar a proteção dos trabalhadores com uma maior flexibilidade dos regimes laborais, que é essencial para aumentar a produtividade e competitividade das empresas, dinamizar a contratação coletiva, reforçar o papel das associações sindicais e das associações de empregadores.”

Este é um dos temas que promete acesas discussões entre a AD e os partidos mais à esquerda, incluindo o PS, a que se junta as alterações à lei da greve. O programa eleitoral é omisso, mas durante a campanha e a propósito da greve na CP, Luís Montenegro defendeu alterações à lei da greve, sem, no entanto, adiantar pormenores.

“Devemos conciliar o direito à greve com o exercício dos outros direitos das pessoas. O direito à greve não pode ter uma prevalência tal que o país para, literalmente”, disse Montenegro aos jornalistas durante a campanha eleitoral.

No programa do governo, a AD abre caminho a alterações profundas na lei da greve, quando se pretende “equilibrar de forma mais adequada o exercício do direito à greve com a satisfação de necessidades sociais impreteríveis”.

Regras ainda mais apertadas para imigrantes

O programa do governo carrega no travão à imigração regulada e uma delas é restringir o visto de trabalho aos imigrantes de elevadas qualificações. Luís Montenegro pondera, ainda, dificultar a renovação de certas modalidades de autorização de residência, introduzindo critérios de “progresso no domínio da língua portuguesa”.