"Tenho muita esperança que Carlos Moedas anuncie a sua candidatura", afirma vice da Câmara de Lisboa

Filipe Anacoreta Correia é advogado de formação, foi deputado de 2015 a 2019, eleito pelo CDS. Desde 2021 que é vice presidente de Carlos Moedas na Câmara de Lisboa, eleito também pelo CDS, mas agora está de saída do partido e diz ser um independente.

Em entrevista à Renascença, empurra Carlos Moedas para um segundo mandato mas admite abandonar a vida política ativa. O número dois da maior autarquia do país critica Alexandra Leitão pela "inconsistência" e cita Sérgio Godinho para perguntar: "Pode alguém ser quem não é?"

Já se desfiliou do CDS oficialmente, já é um independente de forma oficial?

De alguma forma isso já ocorreu, fruto de uma alteração estatutária do partido que suspendeu a militância ativa de todos aqueles que não pagassem quotas, e eu na altura decidi não pagar. Não tem a ver com o valor, que até é bastante residual, mas com a leitura que faço política, de deixar de me reconhecer, de acreditar.

Não tenho nada contra o CDS, não são questões pessoais, mas uma pessoa para estar num partido, como diz a expressão do povo português, é tomar partido. Na avaliação que faço fui ganhando algum distanciamento. Ou seja, eu não me desfilei formalmente, mas estou com a militância suspensa já há cerca de tês anos e não pretendo retomá-la.

E não teve contactos com a direcção do CDS para as próximas autárquicas?

Não tive, nem para as próximas autárquicas, nem para estes três anos em que estive na Câmara, de facto, não fui procurado pela direcção do partido. Eu acho que também eles perceberam isso da minha parte e pronto, e portanto eu tive uma grande preocupação ao longo destes três anos de ser fiel ao eleitorado que me elegeu.

Desde que Nuno Melo foi eleito líder do CDS, em 2022, nunca procurou falar consigo sobre como é que estava a levar o seu mandato e ter uma perspectiva de futuro?

Não, é um facto que não o fez, mas eu também lhe digo, eu não estou muito centrado na questão do CDS. Isto é como as famílias, nós quando estamos em família criticamos a família porque queremos que ela seja melhor, só criticamos aquilo com que estamos comprometidos. Não critico as famílias dos outros, não critico o CDS, que fará o seu caminho. Tenho lá muitos amigos, respeito e, portanto, até por respeito a essas pessoas, acho que não move qualquer animosidade em relação ao CDS, para mim, isso é um assunto encerrado.

E volvidos estes quatro anos, sente que ainda tem caminho a fazer pela cidade de Lisboa?

Caminho a fazer há sempre. Nós ainda não acabamos o mandato...