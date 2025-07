PSD convida D. Américo Aguiar para falar e o mote é “Portugal não deixa ninguém para trás”

O encerramento das jornadas parlamentares está marcado para o final da manhã de terça-feira com a intervenção dos dois líderes parlamentares da AD - Hugo Soares e Paulo Núncio - e do primeiro-ministro, Luis Montenegro.

Luis Marques Mendes , candidato à Presidência da República com o apoio do PSD, é o convidado para o jantar desta segunda-feira à noite. Já Pedro Santana Lopes e Pedro Duarte vão a Évora falar aos deputados sobre o “Poder Local e a Reforma do Estado”. Santana Lopes é candidato à câmara da Figueira da Foz e ,desta vez, tem o apoio do PSD, enquanto o antigo ministro dos Assuntos Parlamentares é candidato nas autárquicas de 12 de outubro à Câmara do Porto.

O cardeal que presidiu à Fundação JMJ foi autarca eleito pelo Partido Socialista antes de entrar no Seminário do Porto, tendo sido eleito para a Assembleia Municipal de Matosinhos numa lista de Narciso Miranda.

O bispo de Setúbal, cardeal D. Américo Aguiar, aceitou o convite do líder parlamentar do PSD e vai fazer uma intervenção, esta segunda-feira, logo após a abertura dos trabalhos das jornadas parlamentares do PSD e CDS, que se realizam em Évora.

Antes da abertura oficial das jornadas, com a mensagem de Nuno Melo, presidente do CDS-PP, e os discursos dos líderes parlamentares, estão marcadas duas visitas à Associação Évora 2027 - Capital Europeia da Cultura e às obras do novo Hospital Central do Alentejo.

A nova unidade hospitalar vai servir 150 mil habitantes no distrito de Évora e cerca de 440 mil em todo o Alentejo, em articulação com os hospitais de Beja, Portalegre, Elvas e Litoral Alentejano.

O prazo para a conclusão das obras já derrapou e a ministra da saúde aponta agora para finais de 2026 ou início de 2027 a conclusão da obra.

No programa das jornadas parlamentares do PSD consta ainda um outro painel sobre “Portugal que faz”, com a presidente da AICEP, Madalena Oliveira e Silva, o presidente do Banco de Fomento, José Gonçalo Regalado, e o presidente do Sistema de Depósito e Reembolso de Portugal, Leonardo Mathias. A SDR é a Entidade Gestora para a implementação e gestão do Sistema de Depósito e Reembolso de embalagens de bebidas de uso único, até três litros, em Portugal.