PSD convida D. Américo Aguiar para falar e o mote é “Portugal não deixa ninguém para trás”

Antes da abertura oficial das jornadas, com a mensagem de Nuno Melo, presidente do CDS-PP, e os discursos dos líderes parlamentares, estão marcadas duas visitas à Associação Évora 2027 - Capital Europeia da Cultura e às obras do novo Hospital Central do Alentejo.

A nova unidade hospitalar vai servir 150 mil habitantes no distrito de Évora e cerca de 440 mil em todo o Alentejo, em articulação com os hospitais de Beja, Portalegre, Elvas e Litoral Alentejano.

O prazo para a conclusão das obras já derrapou e a ministra da saúde aponta agora para finais de 2026 ou início de 2027 a conclusão da obra.

No programa das jornadas parlamentares do PSD consta ainda um outro painel sobre “Portugal que faz”, com a presidente da AICEP, Madalena Oliveira e Silva, o presidente do Banco de Fomento, José Gonçalo Regalado, e o presidente do Sistema de Depósito e Reembolso de Portugal, Leonardo Mathias. A SDR é a Entidade Gestora para a implementação e gestão do Sistema de Depósito e Reembolso de embalagens de bebidas de uso único, até três litros, em Portugal.