Rio desafia Parlamento a debater “objetivos para 10, 15, 20 anos” e elogia política de imigração do Governo. “Tem de ser um negócio"

O que é que devíamos estar a discutir neste momento?

O estado da Nação enferma de um défice de visão reformista, de mentalidade reformista. Sempre que eu tenho um problema à frente, devo encará-lo com uma visão de longo prazo. Ou seja, o que eu vou fazer para resolver este problema, não o vai resolver agora por 2, 3 ou 4 dias. Vai resolvê-lo para o futuro na medida do possível. Hoje o posicionamento na política tem em vista o presente do país e os votos que o país pode mandar para o partido A, B, C, ou D, para os partidos quase todos.

Portanto, este défice reformista é que mostra o estado em que a nação está. E está mal. A justiça está mal, porque ao longo de 50 anos nunca se introduziu na justiça reformas profundas e a sério. É sempre mais para tapar uns buracos e, a partir de uma dada altura, para contentar umas clientelas. Quem são as clientelas? São os interesses instalados, corporativos, setoriais e por isso é que também não se faz a reforma. No caso da Justiça, temos os magistrados, mas também poderemos ter os advogados, porque também se pode necessitar de fazer algumas alterações na justiça e são os advogados que não querem.

O Governo, neste momento, tem um ministro para a reforma do Estado. Este é um primeiro passo para mudar o estado das coisas? E exatamente em quê?

Se tivesse ganhado as segundas eleições [legislativas, 2021] essa era uma das coisas que eu ia fazer, ia criar este Ministério. Tinha na cabeça quem podia ser o ministro. Havia um ou dois casos que podiam ser ministros. O secretário de Estado já sabia quem ia ser, inclusive. Porque acho isso absolutamente imprescindível. E ia dar ao ministro um estatuto elevadíssimo encostado ao primeiro-ministro, porque ele tem de ter força e autoridade sobre todos os demais ministros para fazer verdadeiramente as reformas que são necessárias, que é uma reforma difícil. Acho uma novidade na constituição do Governo muito positiva.

O que é a reforma do Estado para si?

A reforma do Estado para mim tem duas vertentes. E por isso eu teria, provavelmente, dois secretários de Estado. Um secretário de Estado para a questão da reforma do Estado como ela tem vindo a ser entendida, gestão do Estado, dos organismos do Estado. Aliás, o Conselho Estratégico Nacional que eu tinha criado no PSD tinha essas duas vertentes.

Vejo a reforma do Estado de duas maneiras. Uma é a forma como se governa o país e que implica a descentralização e desconcentração, que pode levar ou não à regionalização, e tanto tem a ver com a distribuição das competências do Estado nos seus diversos patamares. Ou seja, as competências que estão atribuídas às freguesias, às câmaras, ao Governo, à segurança pública e tal, essas competências estão bem atribuídas ou carecem de ser alteradas, inclusive com a possibilidade de um patamar regional? Pode criar um patamar regional, eliminando as freguesias e incorporando as freguesias como serviços municipais. Pode fazer isso e até aumentar um pouco o número de câmaras. Não estou aqui a fechar a porta a nada. Onde as coisas são mais difíceis é no quadro da saúde, o que é que deve estar numa câmara? O que é que pode estar num patamar regional? O que é que pode estar num nacional? No quadro da Educação a mesma coisa.

A primeira reforma do Estado é nós colocarmos as competências num sítio certo onde elas podem ser mais bem exercidas.