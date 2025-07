Rodrigo Saraiva. "OE será teste de algodão à vontade do Governo de reformar o Estado"

Antes das presidenciais vamos ter a discussão e votação do Orçamento do Estado. O Governo aprova em Conselho de Ministros mais uma descida gradual do IRC até 17% em 2028, isto é suficiente para a IL ou o partido quer ir mais longe?

O IRC é mais uma prova da pouca ambição do PSD em reformar e em fazer uma baixa fiscal considerável e que de facto faça a diferença na economia portuguesa.

Ou seja, no IRS já ficou demonstrado que é muito poucochinho e esta baixa do IRC também é poucochinho. No Orçamento de Estado, ainda veremos como será o sentido de voto, porque o OE é muito mais, para além da questão do imposto. O OE vai ser o teste de algodão para o Governo se de facto quer fazer a reforma de Estado.

É uma proposta de lei com um valor muito superior, é muito importante, tanto é assim que tem um próprio processo legislativo muito próprio na Assembleia da República, com audições, um trabalho de especialidade muito forte e é uma das propostas de lei mais importantes para o país e o deste ano será o teste de algodão ao Governo para perceber se quer fazer ou não a reforma de Estado.

Teremos também que, certamente, todos os partidos tentar combater aquilo que são chamados cavaleiros orçamentais, porque há muitos partidos que têm uma tendência para apresentar propostas e propostas que não têm nada a ver com o orçamento. Eu espero que haja foco dos partidos que isto é de facto o Orçamento de Estado e devem haver propostas nesse âmbito e não coisas paralelas que não têm a ver.

Os orçamentos do SNS têm sido galopantes e os problemas não são resolvidos, os funcionários públicos continuam a bater recordes. Batiam com António Costa e continuam a bater com Luís Montenegro. A despesa pública também continua a bater recordes, batia com António Costa e continua a bater com Luís Montenegro. Os problemas não eram resolvidos com António Costa e não estão a ser resolvidos com Luís Montenegro, portanto, muitas vezes - ainda agora no debate do Estado da Nação, que mais para ser um debate de estados d'alma- há alguns partidos a tentar acusar Luís Montenegro de estar muito parecido com André Ventura, eu olho estruturalmente e o Sr. Primeiro-Ministro está a ficar muito igual ao anterior, sobretudo quando as reformas não acontecem, a despesa não é contida e ainda se põe a anunciar propagandisticamente um conjunto de medidas para pessoas mais desfavorecidas, exatamente para uma data prévia às eleições autárquicas.

Este tacticismo na gestão da coisa pública faz-me recordar muito António Costa e eu espero que o Orçamento do Estado seja uma passagem para o futuro, uma nova atitude de parte do Governo e o verdadeiro teste de algodão se vai haver vontade para fazer uma reforma do Estado.