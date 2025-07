Cotrim de Figueiredo sonha com "dois dígitos" se concorrer à Presidência da República

Quando diz que a campanha não será partidarizada, está-se a referir a quê?

Gosto pouco quando candidatos são descritos como o candidato do partido X ou do partido Y. Isso nega um bocadinho a natureza pessoal da candidatura que as eleições presidenciais têm legal e politicamente. A análise que me levou a mostrar esta disponibilidade – a de que o atual naipe de candidatos não entusiasma, não parece ser capaz de mobilizar, de discutir futuro – então a própria campanha tem que também dar sinais que é diferente a, e a esse nível e uma campanha demasiado partidarizada seria um mau sinal, não seria tão livre quanto isso.

Está à espera de algumas entidades políticas... É para formar uma equipa?

É para formar aquilo que se possa chamar, talvez pomposamente, um movimento. É interessante que Portugal consiga aproveitar o melhor do que tem das suas pessoas que pensam pela própria cabeça. Acontece que há pessoas que o fazem em vários partidos e, portanto, eu gostaria que houvesse esse movimento de pessoas, livres pensadores

Dos candidatos que já analisou nesta reflexão, qual é que acha que representa o maior perigo?

Com exceção do candidato já oficialmente apoiado pelo PSD [Marques Mendes], nenhum deles tem uma origem partidária e um apoio partidário muito bem definidos. Tenho a noção, por várias campanhas que já fiz, que temos possibilidade de apelar setores que vão desde a ala direita do PS até independentes, que circulem na área do CDS.

Acho que pode ser uma candidatura bastante abrangente e responder às tais necessidades e aos tais anseios dos mais jovens. Imagina algum jovem estar particularmente entusiasmado em discutir com algum dos candidatos que hoje já conhecemos. Tenho muita dificuldade em ver isso, se estamos a fazer uma eleição presidencial em que boa parte do eleitorado não se sente representado, estamos a ir pelo caminho errado.

Havendo uma segunda volta nestas eleições presidenciais - e admitindo que João Cotrim de Figueiredo não chega a essa fase - deve a Iniciativa Liberal anunciar apoio a outro candidato?

Esses cenários são interessantes de fazer, mas há dois motivos pelos quais eu não vou responder: o primeiro é que não tenho qualquer cargo no partido, o segundo é que não sabemos entre quem essa segunda volta vai ser disputada. Se me perguntar, em abstrato, se qualquer partido deve ter uma posição política em qualquer escolha, eu digo que sim, a menos que a escolha seja impossível, entre dois péssimos candidatos.

Nesta reflexão, já pensou no resultado que gostaria de ter? Tem alguma percentagem na cabeça?

Tenho dificuldade em fazer isso porque não sei quantos candidatos vai haver e quais. Depende muito, dos candidatos que estarão a disputar o mesmo espaço eleitoral, mas ter uma votação percentualmente inferior à que tive nas europeias não me deixaria particularmente feliz. Gostaria desta vez de conseguir chegar aos dois dígitos, mas suponha que aparece outro candidato da área liberal, não é impossível. Prefiro não estabelecer nesta altura, para já, uma fasquia, mas serei sempre ambicioso,

Já assumiu que falou com Mariana Leitão sobre esta possibilidade, mas como é que surgiu o assunto? Quem é que lançou a primeira conversa?

Foi um pouco das duas coisas porque veio à baila a perceção de que eu não estaria disponível para esse combate, e eu achei por bem dizer. Muito rapidamente nos pusemos de acordo que seria uma boa ideia e também expliquei que não queria que fosse uma candidatura exclusivamente partidária.

Já que estamos a falar de Mariana Leitão, é a presidente que a Iniciativa Liberal estava a precisar?

A Iniciativa Liberal demonstrou nesta convenção uma grande maturidade, uma grande capacidade de integrar as várias tendências, que no passado às vezes tiveram mais dificuldade em colaborar. Culmina com a eleição de uma comissão executiva bastante mais diversa do que o partido já teve no passado, e com uma presidente que não só tem capacidade intelectuais, mas tem uma determinação e uma coragem, que acho que é exatamente o que o partido precisa nesta altura.

Na convenção falei da tal escolha entre ser um partido nicho e ser um partido com mais abrangência, acho que a Mariana é a pessoa ideal para corporizar essa mudança.

Esta convenção ficou também marcada pela saída de Rui Rocha, que nunca conseguiu mais que 5% nas eleições pelas quais passou. Disse pretender verificar se este é um problema do partido ou foi um problema da liderança. Na sua opinião o problema foi de quem?

O Rui pôs a questão de uma forma muito inteligente, há essa perceção de que as lideranças podem ser mais ou menos capazes, mas, agora, vamos ter o teste do algodão. Agora vai-se ver mesmo se o teto que atingimos e essa relativa estagnação, se era problema da liderança ou da forma como o partido se tem posicionado no panorama político português.

É importante reconhecer aquilo que se aprende, os erros que se fazem. Eu hoje dou muito mais importância ao mensageiro do que dava no passado, disse muitas vezes em público que acho que o partido devia falar sobretudo pelas suas ideias, independentemente, de quem fossem os porta-vozes. Hoje confesso que já não penso da mesma maneira. Os porta-vozes, os mensageiros são muitas vezes tão importantes, às vezes mais, do que as próprias mensagens.

Uma mudança de liderança vai testar exatamente se este mensageiro, neste caso esta mensageira, é mais capaz de atrair os portugueses.

Rui Rocha não foi capaz?

Os números indicam que não, embora tenha estado numa situação política particularmente difícil para um partido como a Iniciativa Liberal.

Não tenho dúvida sobre a dedicação e a abnegação e o esforço que foi feito, mas olhando friamente para os números, o crescimento não foi grande.

Vai haver coligações nas eleições autárquicas. Acredita que o partido consegue eleger vereadores e presidentes de Câmara?

Presidentes de Câmara não sei, há algumas hipóteses, mas não são claras. Vereadores com certeza e o número de eleitos com um aumento muitíssimo substancial, que para mim é bom, não só pela parte numérica propriamente dita e para poder dizer que há crescimento, mas porque é um ambiente ideal para formar quadros políticos e para mostrar que se sabe exercer o poder. Eu muito me espantaria se não se viessem a revelar 20, 30 ou 50 grandes quadros políticos a partir destas autárquicas que vamos eleger.

A Iniciativa Liberal sempre foi muito crítica de Carlos Moedas, agora não perde um pouco por entrar numa coligação com o autarca?

Lá está um excelente exemplo de como a política e a exigência do poder não é preto e branco. Se fôssemos só por aquilo que são a pureza das nossas convicções, nunca subscreveríamos atitudes e decisões de Carlos, mas se a política for também pensar naquilo que é melhor para os lisboetas, apoiar Carlos Moedas ou deixar que a frente esquerda retome o poder na capital… pode não ser a mais nobre das motivações, mas é uma motivação suficientemente importante Acho que a decisão é correta e respeita, uma coisa também importante para nó, a autonomia do núcleo de Lisboa que achou que esta solução era boa também.