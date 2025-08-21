"Nunca menosprezei a ameaça": Governo anuncia 45 medidas para populações atingidas pelos incêndios

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira 45 medidas para apoiar as populações afetadas pelos incêndios das últimas semanas e garantiu que não desvalorizou a ameaça dos fogos. Montenegro falava ao país no final de um Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, um dos distritos atingidos pelos incêndios.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Está a ser realizado um levantamento completo dos prejuízos. "O que podemos dizer numa primeira análise é que os prejuízos estarão cinco vezes mais do que no ano passado", disse o primeiro-ministro.

O chefe do Governo destacou algumas das 45 medidas para famílias, agricultores, empresas e autarquias. Medidas para as famílias Apoio para a reconstrução de habitações atingidas pelos incêndios destinadas a residência própria. A reconstrução será apoiada a 100%, até ao montante de 250 mil euros e 85% no valor remanescente; Apoios pecuniários às famílias para despesas necessárias à sua sustentabilidade quando seja comprovada a sua carência económica; Reforço dos cuidados de saúde nas zonas afetadas, prevendo a isenção de taxas moderadoras e a dispensa gratuita de medicamentos pelas unidades de saúde do SNS; Ajudas para agricultores Apoios para a aquisição de bens imediatos, designadamente para alimentação animal; Apoios financeiros para a rentabilização do potencial produtivo agrícola e um apoio excecional aos agricultores para compensação de prejuízos, mesmo através de despesas documentadas até ao valor máximo de 10 mil euros. "Isto é um processo ágil, onde por intervenção dos técnicos municipais e da comissão de coordenação e desenvolvimento respetivo sejam identificados os prejuízos e seja alocada uma verba até 10 mil para ressarcir as pessoas dos prejuízos", explicou o primeiro-ministro. Apoios às empresas Apoios à tesouraria de empresas afetadas diretamente pelos incêndios e apoios a reposição da capacidade produtiva dessas empresas. A isenção total ou parcial de contribuições para a Segurança Social para empresas afetadas e trabalhadores independentes cuja atividade tenha sido diretamente afetada pelos incêndios. Apoio extraordinário às empresas que mantenham postos de trabalho e alargamento de prazos para cumprimento de algumas obrigações contributivas e fiscais. Medidas para autarquias e IPSS Vai ser aberto um concurso para que as autarquias possam candidatar-se com vista a rápida reparação das infraestruturas e equipamentos públicos destruídos pelos incêndios; Apoios a instituições particulares de solidariedade social (IPSS) envolvidas em ações de solidariedade dirigidas às populações afetadas pelos incêndios.

Montenegro quer pacto para gestão florestal e do território O Governo aprovou esta quinta-feira o Plano de Intervenção para a Floresta 2025/2050 e quer "consensualizar", na Assembleia da República, um "verdadeiro pacto para a gestão florestal e gestão do território". O primeiro-ministro vai também enviar o documento para a Comissão Europeia, "para integrar muitas das suas medidas e ações no financiamento" que Bruxelas "está disponível para dar aos Estados-membros que promovam políticas de prevenção no âmbito da estratégia para evitar incêndios e a dimensão dessas ocorrências". O Conselho de Ministros extraordinário desta quinta-feira aprovou também um novo instrumento legislativo para acionar em caso de grandes incêndios "com impacto na vida económica de famílias e empresas". De acordo com Montenegro, foi por isso que não foi decretado o estado de calamidade. "Este instrumento legislativo será a base para os governos, de forma ágil e rápida, colocarem no terreno medidas de apoio à recuperação das regiões e pessoas afetadas", detalhou Luís Montenegro.

O novo mecanismo "poderá ser acionado por simples resolução do Conselho de Ministros, com delimitação temporal e geográfica de acordo com proposta da Proteção Civil e do Instituto para a Conservação da Natureza". Montenegro defende que "não há nenhuma necessidade de decretar o estado de calamidade, porque o efeito útil que se pretenderia é aquele que resulta da lei que acabámos de aprovar". "Nunca menosprezei a ameaça"

Luís Montenegro começou a sua declaração com uma palavra de condolências e solidariedade para as famílias das vítimas dos incêndios e por dizer que "o país está transtornado". Os fogos das últimas semanas em Portugal provocaram três mortos e vários feridos. Esta quinta-feira, um bombeiro sofreu ferimentos graves quando a viatura em que seguia foi apanhada pelas chamas, em Almeida. “Estamos a dar o máximo para minimizar o sofrimento (...) Sou extremamente sensível às frustrações e apelo que os cidadãos nos têm transmitido para terem mais apoios", declarou o primeiro-ministro.