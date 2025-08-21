"Nunca menosprezei a ameaça": Governo anuncia 45 medidas para populações atingidas pelos incêndios

21 ago, 2025 - 19:32 • Ricardo Vieira , Jaime Dantas
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira 45 medidas para apoiar as populações afetadas pelos incêndios das últimas semanas e garantiu que não desvalorizou a ameaça dos fogos.
Montenegro falava ao país no final de um Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, um dos distritos atingidos pelos incêndios.
Está a ser realizado um levantamento completo dos prejuízos. "O que podemos dizer numa primeira análise é que os prejuízos estarão cinco vezes mais do que no ano passado", disse o primeiro-ministro.
O chefe do Governo destacou algumas das 45 medidas para famílias, agricultores, empresas e autarquias.
Nunca menosprezei a ameaça" dos incêndios, diz Luís Montenegro
O Governo aprovou esta quinta-feira o Plano de Intervenção para a Floresta 2025/2050 e quer "consensualizar", na Assembleia da República, um "verdadeiro pacto para a gestão florestal e gestão do território".
O primeiro-ministro vai também enviar o documento para a Comissão Europeia, "para integrar muitas das suas medidas e ações no financiamento" que Bruxelas "está disponível para dar aos Estados-membros que promovam políticas de prevenção no âmbito da estratégia para evitar incêndios e a dimensão dessas ocorrências".
O Conselho de Ministros extraordinário desta quinta-feira aprovou também um novo instrumento legislativo para acionar em caso de grandes incêndios "com impacto na vida económica de famílias e empresas". De acordo com Montenegro, foi por isso que não foi decretado o estado de calamidade.
"Este instrumento legislativo será a base para os governos, de forma ágil e rápida, colocarem no terreno medidas de apoio à recuperação das regiões e pessoas afetadas", detalhou Luís Montenegro.
O novo mecanismo "poderá ser acionado por simples resolução do Conselho de Ministros, com delimitação temporal e geográfica de acordo com proposta da Proteção Civil e do Instituto para a Conservação da Natureza".
Montenegro defende que "não há nenhuma necessidade de decretar o estado de calamidade, porque o efeito útil que se pretenderia é aquele que resulta da lei que acabámos de aprovar".
Luís Montenegro começou a sua declaração com uma palavra de condolências e solidariedade para as famílias das vítimas dos incêndios e por dizer que "o país está transtornado".
Os fogos das últimas semanas em Portugal provocaram três mortos e vários feridos. Esta quinta-feira, um bombeiro sofreu ferimentos graves quando a viatura em que seguia foi apanhada pelas chamas, em Almeida.
“Estamos a dar o máximo para minimizar o sofrimento (...) Sou extremamente sensível às frustrações e apelo que os cidadãos nos têm transmitido para terem mais apoios", declarou o primeiro-ministro.
O chefe do Governo salientou que, "apesar do maior dispositivo de sempre, nem tudo correu nem corre bem, e nem sempre se consegue evitar incêndios de grande dimensão e duração", mas a prioridade foi a "proteção da vida das pessoas e das habitações".
Em resposta às críticas de falta de liderança durante a onda de incêndios, Montenegro afirmou: "Não estivemos nos teatros de operações, mas estivemos sempre perto e próximos daqueles que tem a direção operacional e que estão a conduzir as tarefas de combate aos incêndios".
E garantiu que não desvalorizou a situação numa fase inicial: "nunca menosprezei a ameaça que tínhamos pela frente quando tivemos a informação das condições meteorológicas que íamos enfrentar".
No entanto, admitiu que pode ter contribuído para uma "perceção" de acompanhamento pouco próximo, o que considerando essa perceção injusta.
"Estivemos e estamos a assumir responsabilidades de coordenação política", declarou o primeiro-ministro, que aproveitou para assinalar que, apesar dos incêndios de grandes dimensões e duração, "o dispositivo no terreno conseguiu apagar nos primeiros 90 minutos mais de 93% das ignições".
Luís Montenegro disse aos jornalistas que tem "raízes rurais" e sabe bem o que é enfrentar um fogo floresta.
"Até posso confidenciar que sei por experiência própria, porque como sabem também tenho raízes rurais, de viver e conviver com esse drama e de saber muito bem o que é a aflição que em cada momento significa ultrapassar a situação, por vezes sem os meios e o apoio esperado", sublinhou.