IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA

Cerimónia do 5 de Outubro ainda por definir. Autárquicas deverão obrigar a celebração sem discursos

04 set, 2025 - 07:00 • Susana Madureira Martins

Data da Implantação da República calha a meio do período oficial de campanha para as eleições autárquicas de 12 de outubro. Tudo indica que poderá acontecer nos mesmos moldes de 2019, ou seja, sem discursos.

Falta praticamente um mês, mas ainda não é certo em que moldes acontecerá a cerimónia do 5 de Outubro, que assinala o aniversário da Implantação da República, e que este ano calha exatamente a meio da campanha eleitoral para as autárquicas de 12 de outubro.

Questionada nos últimos dias pela Renascença sobre o modo como poderão decorrer as celebrações, a Câmara Municipal de Lisboa não deu uma resposta taxativa, não havendo, para já, uma decisão definitiva. Sendo uma cerimónia organizada pela autarquia, a Presidência da República também não se pronuncia, oficialmente.

Tudo indica que a cerimónia poderá acontecer, mas sem os habituais discursos do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e do Presidente da República, o que nem sequer é inédito. Quer no mandato de Cavaco Silva, quer já no de Marcelo Rebelo de Sousa os moldes da cerimónia do 5 de Outubro alteraram-se na sequência da proximidade com eleições.

Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2019, ano de legislativas, em que o 5 de Outubro calhou no sábado de reflexão. A opção do então presidente da câmara, Fernando Medina, em articulação com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi a de realizar uma “cerimónia simbólica” nos paços do concelho, mas sem discursos.

A cerimónia é organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, em articulação com a Presidência da República, e habitualmente decorre nos paços do concelho, com o içar da bandeira e discursos do presidente da autarquia e do chefe de Estado, mas tem havido exceções e esta poderá, assim, ser uma delas.

CNE apela à “neutralidade e imparcialidade” da celebração do 5 de Outubro

O período oficial de campanha para as autárquicas começa a 30 de setembro e, até agora, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) não recebeu nenhum pedido de parecer especificamente sobre as comemorações do 5 de outubro.

Em declarações à Renascença, o porta-voz da CNE, André Wemans, diz que, à cerimónia de Implantação da República nos paços do concelho, “aplicam-se todas as regras normais, ou seja, a neutralidade e a imparcialidade, nada impede a celebração e os atos oficiais inerentes”.

O porta-voz da CNE ressalva que “é preciso ter sempre a garantia de que todas as entidades oficiais que estejam nessas celebrações estão a representar essas entidades oficiais e não poderão fazer campanha nesse papel”.

O mesmo princípio é aplicado a qualquer celebração oficial ou qualquer ato oficial que decorram ao longo de todo o país e que já estão a acontecer “constantemente”, refere Wemans.

“Nada as impede de acontecer, sendo celebrações e atos oficiais que acontecem regularmente, é preciso só garantir que se observa a absoluta neutralidade e imparcialidade das instituições públicas”, salienta ainda o porta-voz da CNE.

Questionado sobre se a opção para o 5 de Outubro deve ser a de uma cerimónia com ou sem discursos, André Wemans diz que “não cabe” à CNE definir os moldes.

“As entidades e os seus representantes decidirão a melhor forma de observar uma data importante, que é o 5 de outubro, garantindo o total respeito pelo ato eleitoral que está, neste momento, a aproximar-se e que será uma semana depois”, explica ainda Wemans, que conclui que a decisão cabe “obviamente, aos representantes e aos dirigentes dessas instituições públicas”.

