Cerimónia do 5 de Outubro ainda por definir. Autárquicas deverão obrigar a celebração sem discursos

04 set, 2025 - 07:00 • Susana Madureira Martins
Falta praticamente um mês, mas ainda não é certo em que moldes acontecerá a cerimónia do 5 de Outubro, que assinala o aniversário da Implantação da República, e que este ano calha exatamente a meio da campanha eleitoral para as autárquicas de 12 de outubro.
Questionada nos últimos dias pela Renascença sobre o modo como poderão decorrer as celebrações, a Câmara Municipal de Lisboa não deu uma resposta taxativa, não havendo, para já, uma decisão definitiva. Sendo uma cerimónia organizada pela autarquia, a Presidência da República também não se pronuncia, oficialmente.
Tudo indica que a cerimónia poderá acontecer, mas sem os habituais discursos do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e do Presidente da República, o que nem sequer é inédito. Quer no mandato de Cavaco Silva, quer já no de Marcelo Rebelo de Sousa os moldes da cerimónia do 5 de Outubro alteraram-se na sequência da proximidade com eleições.
Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2019, ano de legislativas, em que o 5 de Outubro calhou no sábado de reflexão. A opção do então presidente da câmara, Fernando Medina, em articulação com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi a de realizar uma “cerimónia simbólica” nos paços do concelho, mas sem discursos.
A cerimónia é organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, em articulação com a Presidência da República, e habitualmente decorre nos paços do concelho, com o içar da bandeira e discursos do presidente da autarquia e do chefe de Estado, mas tem havido exceções e esta poderá, assim, ser uma delas.
O período oficial de campanha para as autárquicas começa a 30 de setembro e, até agora, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) não recebeu nenhum pedido de parecer especificamente sobre as comemorações do 5 de outubro.
Em declarações à Renascença, o porta-voz da CNE, André Wemans, diz que, à cerimónia de Implantação da República nos paços do concelho, “aplicam-se todas as regras normais, ou seja, a neutralidade e a imparcialidade, nada impede a celebração e os atos oficiais inerentes”.
O porta-voz da CNE ressalva que “é preciso ter sempre a garantia de que todas as entidades oficiais que estejam nessas celebrações estão a representar essas entidades oficiais e não poderão fazer campanha nesse papel”.
O mesmo princípio é aplicado a qualquer celebração oficial ou qualquer ato oficial que decorram ao longo de todo o país e que já estão a acontecer “constantemente”, refere Wemans.
“Nada as impede de acontecer, sendo celebrações e atos oficiais que acontecem regularmente, é preciso só garantir que se observa a absoluta neutralidade e imparcialidade das instituições públicas”, salienta ainda o porta-voz da CNE.
Questionado sobre se a opção para o 5 de Outubro deve ser a de uma cerimónia com ou sem discursos, André Wemans diz que “não cabe” à CNE definir os moldes.
“As entidades e os seus representantes decidirão a melhor forma de observar uma data importante, que é o 5 de outubro, garantindo o total respeito pelo ato eleitoral que está, neste momento, a aproximar-se e que será uma semana depois”, explica ainda Wemans, que conclui que a decisão cabe “obviamente, aos representantes e aos dirigentes dessas instituições públicas”.