Cerimónia do 5 de Outubro ainda por definir. Autárquicas deverão obrigar a celebração sem discursos

Falta praticamente um mês, mas ainda não é certo em que moldes acontecerá a cerimónia do 5 de Outubro, que assinala o aniversário da Implantação da República, e que este ano calha exatamente a meio da campanha eleitoral para as autárquicas de 12 de outubro.

Questionada nos últimos dias pela Renascença sobre o modo como poderão decorrer as celebrações, a Câmara Municipal de Lisboa não deu uma resposta taxativa, não havendo, para já, uma decisão definitiva. Sendo uma cerimónia organizada pela autarquia, a Presidência da República também não se pronuncia, oficialmente.

Tudo indica que a cerimónia poderá acontecer, mas sem os habituais discursos do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e do Presidente da República, o que nem sequer é inédito. Quer no mandato de Cavaco Silva, quer já no de Marcelo Rebelo de Sousa os moldes da cerimónia do 5 de Outubro alteraram-se na sequência da proximidade com eleições.

Foi o que aconteceu, por exemplo, em 2019, ano de legislativas, em que o 5 de Outubro calhou no sábado de reflexão. A opção do então presidente da câmara, Fernando Medina, em articulação com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi a de realizar uma “cerimónia simbólica” nos paços do concelho, mas sem discursos.

A cerimónia é organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, em articulação com a Presidência da República, e habitualmente decorre nos paços do concelho, com o içar da bandeira e discursos do presidente da autarquia e do chefe de Estado, mas tem havido exceções e esta poderá, assim, ser uma delas.