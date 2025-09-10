Autárquicas em Sintra: Candidatos pedem menos portagens e mais fiscalização na "bandalheira" da imigração

Na mesma linha, Pedro Ventura candidato pela CDU defende o fim das portagens mas sem custos pela autarquia e diz que o partido vai levar o tema à Assembleia da República acreditando que o final das portagens vai "tornar o trânsito muito mais fluído".

Ainda sobre mobilidade, os quatro candidatos defenderam o reforço do serviço de comboios na linha de Sintra e aposta no serviço de autocarros. Nos transportes Públicos, Maurício Rodrigues da coligação "Por Sintra, a Nossa Casa" (CDS-PP, PPM e ADN) defendeu que as dificuldades que apelidou de "caos" no centro histórico da vila podem ser resolvidas com um "teleférico entre o Ramalhão e a estação de Sintra".

Para a habitação, os candidatos apresentam proposta para aumento da construção, a recuperação de imóveis devolutos e fundos para apoio ao arrendamento.

Imigração e os casos de habitação ilegal

Conhecidos já vários casos de habitação ilegal e casas sobrelotadas os candidatos defendem o aumento da fiscalização e de apoios para a integração da população imigrante.

O candidato pela coligação que junta PSD, IL e PAN considera que a crise migratória resulta do Governo liderado por António Costa e fala em "bandalheira motivada pela manifestação de interesses". Marco Almeida diz que "não aceita" que haja lojas de conveniência em Sintra a funcionar até às duas da manhã e defende "mais fiscalização, policiamento, câmaras de vigilância e uma nova proposta para a criação de uma nova rede de guardas noturnos".

Ana Mendes Godinho também defende um aumento de fiscalização para detetar casos de arrendamento ilegal e habitações sobrelotadas. A candidata socialista diz que é necessário ser "intransigente" sobre situações "indignas" para as pessoas.

A candidata socialista realça, contudo, que são os imigrantes que estão a assegurar muitas atividades essenciais para o país e que por isso é necessário encontrar "soluções dignas" para essas pessoas. A coligação defende que a aposta deve ser feita no setor da educação, na integração dos alunos estrangeiros que de acordo com Ana Mendes Godinho representam 20% da comunidade escolar.