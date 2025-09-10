Autárquicas em Sintra: Candidatos pedem menos portagens e mais fiscalização na "bandalheira" da imigração

10 set, 2025 - 07:00 • Filipa Ribeiro
Os candidatos à Câmara Municipal de Sintra concordam com o fim das portagens na A16 que liga Belas a Sintra e a Cascais e serve atualmente como alternativa ao IC19, mas enquanto a coligação entre Partido Socialista e Livre defende que a circulação gratuita apenas para residentes em Sintra e trabalhadores é "determinante", os outros candidatos recusam que a despesa seja suportada pela autarquia e empurram responsabilidades para o Governo.
No debate promovido pela Renascença no ciclo "A Voz das Cidades", a mobilidade foi um dos temas em análise na mesa onde se sentaram quatro dos candidatos a presidentes da Câmara Municipal de Sintra.
Ana Mendes Godinho, candidata pela coligação "As Pessoas, sempre!" (PS/Livre), defende que na A16 as portagens devem ser retiradas para os moradores, trabalhadores e empresas de Sintra. A candidata diz que a medida teria um custo estimado em 18 milhões de euros que é "determinante" para as pessoas que vivem em Sintra e para "desanuviar" o IC19.
A socialista diz que a prioridade é que seja o Governo a assumir a gratuitidade, mas afirma que se o executivo não o fizer, o final das portagens "é um investimento tão importante para o concelho que te que ser implementado.
Já Marco Almeida da coligação "Sempre os sintrenses", que junta PSD, Iniciativa Liberal (IL) e PAN, afirma que é o Governo que tem que resolver a "isenção de portagens", à semelhança do que foi feito no interior do país. "Sobre a minha liderança não sairá um tostão. Não libertarei um cêntimo para o pagamento de portagens", diz.
O candidato e até agora vereador da Câmara Municipal de Sintra, indica que a medida teria um custo de 25 milhões de euros anuais contrariando os 18 milhões calculados pelo Partido Socialista que se defende dizendo que a proposta se destina apenas a parte dos utilizadores da A16.
Maurício Rodrigues da coligação "Por Sintra, a Nossa Casa" (CDS-PP, PPM e ADN), considera que as portagens devem deixar de existir, mas que o custo não pode ser suportado pela autarquia até por não se saber ao certo quanto custaria a medida. Maurício Rodrigues diz que assumir o custo é "impensável" e defende que a "Câmara não se pode dar ao luxo de entregar dinheiro sem certezas".
Na mesma linha, Pedro Ventura candidato pela CDU defende o fim das portagens mas sem custos pela autarquia e diz que o partido vai levar o tema à Assembleia da República acreditando que o final das portagens vai "tornar o trânsito muito mais fluído".
Ainda sobre mobilidade, os quatro candidatos defenderam o reforço do serviço de comboios na linha de Sintra e aposta no serviço de autocarros. Nos transportes Públicos, Maurício Rodrigues da coligação "Por Sintra, a Nossa Casa" (CDS-PP, PPM e ADN) defendeu que as dificuldades que apelidou de "caos" no centro histórico da vila podem ser resolvidas com um "teleférico entre o Ramalhão e a estação de Sintra".
Para a habitação, os candidatos apresentam proposta para aumento da construção, a recuperação de imóveis devolutos e fundos para apoio ao arrendamento.
Conhecidos já vários casos de habitação ilegal e casas sobrelotadas os candidatos defendem o aumento da fiscalização e de apoios para a integração da população imigrante.
O candidato pela coligação que junta PSD, IL e PAN considera que a crise migratória resulta do Governo liderado por António Costa e fala em "bandalheira motivada pela manifestação de interesses". Marco Almeida diz que "não aceita" que haja lojas de conveniência em Sintra a funcionar até às duas da manhã e defende "mais fiscalização, policiamento, câmaras de vigilância e uma nova proposta para a criação de uma nova rede de guardas noturnos".
Ana Mendes Godinho também defende um aumento de fiscalização para detetar casos de arrendamento ilegal e habitações sobrelotadas. A candidata socialista diz que é necessário ser "intransigente" sobre situações "indignas" para as pessoas.
A candidata socialista realça, contudo, que são os imigrantes que estão a assegurar muitas atividades essenciais para o país e que por isso é necessário encontrar "soluções dignas" para essas pessoas. A coligação defende que a aposta deve ser feita no setor da educação, na integração dos alunos estrangeiros que de acordo com Ana Mendes Godinho representam 20% da comunidade escolar.
Também Maurício Rodrigues (CDS/PPM/ADN), concorda com o aumento da fiscalização, mas propõe a criação de um gabinete de apoio ao imigrante que ofereça aulas de português e formação sobre a cultura do país, enquanto Pedro Ventura realça que a dificuldades sentidas pelos imigrantes são as mesmas que os Sintrenses e que se "o Governo nada fizer, nenhuma das propostas será concretizada".
O presidente que acabar eleito para a Câmara Municipal de Sintra irá ainda herdar do atual executivo o novo hospital do concelho que tem tido problemas relacionados com a falta de recursos humanos que são partilhados com o Hospital Amadora-Sintra.
Para Pedro Ventura da CDU o investimento de 68 milhões de euros na nova unidade nunca devia ter sido feito pela autarquia, mas defende que o município deve agra defender a unidade e exigir ao Governo todas as condições para o melhor funcionamento. "Hospital de Loures? Pago pelo Governo. Hospital de Vila Franca de Xira? Pago pelo Governo. Hospital de Sintra? Hospital com limitações pago pela câmara que não veio melhorar a situação.", diz recordando que há mais mil utentes sem médico de família em Sintra.
Já Maurício Rodrigues (CDS/PPM/ADN) acredita que a falta de recursos humanos acabe por ser resolvida pelo Governo e propõe que até lá se opte por alargar a capacidade do novo hospital.
Também Marco Almeida (PSD/IL/PAN) diz que o hospital está "subaproveitado" e que até resposta do SNS propõe-se a assegurar um plano de saúde gratuito para os maiores de 65 anos para "compensar os atrasos que têm tido nas consultas".
Ana Mendes Godinho realça que as dificuldades na contratação de profissionais de saúde é nacional. Questionada sobre se o atual executivo camarário liderado pelo PS deveria ou não ter assegurado a contratação de médicos, a candidata pelo PS e Livre defende que é o Governo que está a falhar. A candidata socialista acredita, contudo, que a autarquia pode ajudar a criar condições para a atração de profissionais de saúde como a disponibilização de casas para profissionais essenciais.
O debate da Renascença em Sintra foi gravado no Café Paris, no centro da vila. A Renascença convidou a participar no "A Voz das Cidades" Rita Matias, candidata pelo Chega, que não conseguiu estar presente.