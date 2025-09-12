Autárquicas em Faro: PS e PSD querem mais polícias na rua e imigrantes a aprenderem português

Quanto ao crescimento da comunidade imigrante em concelho, os dois candidatos defendem medidas de integração, mas António Pina do PS realça que é essencial que a autarquia procure trabalhar com o Governo para ser criada uma legislação para definir o número limite de pessoas por habitação, a fim de se evitar as casas sobrelotadas.

O socialista diz ainda que além de se ensinar a Língua Portuguesa aos imigrantes é essencial que a comunidade aprenda "os costumes". "Estas pessoas têm que aprender com a nossa forma de estar na vida. O respeito pelos outros e essencialmente o respeito pelas mulheres", afirma.

Para a integração da comunidade imigrante, Cristóvão Norte realça a necessidade do ensino da Língua Portuguesa e refere que para ajudar a integração nas escolas tem pensado um reforço de auxiliares. O social democrata recorda que a crise relacionada com os imigrantes resultam de uma governação do PS.

Ao longo do debate o confronto de ideias entre os dois candidatos tornou-se numa disputa sobre quem é o mais farense entre os dois. Recorde-se que António Pina, candidato pelo PS, esteve 12 anos na presidência da Câmara Municipal de Olhão, tendo atingido o número limite de mandatos. É agora candidato em Faro. Já Cristóvão Norte, foi eleito deputado em maio nas eleições legislativas.

Na saúde, a cidade de Faro aguarda pela obra do Hospital Central de Faro que tem arranque prometido para 2027 e é até esse ano que Cristóvão Norte se compromete a garantir médico de família para todos os 7 mil habitantes do concelho que diz não terem médico atribuído. Para isso o social democrata admite recorrer a particulares, como IPSS's caso o Governo não resolva o problema.

No PS, a solução de António Pina, passa pela criação de uma nova unidade de saúde. O socialista que quer insistir numa aposta na faculdade de medicina da Universidade, diz já ter contactado com três profissionais de saúde para a abertura da nova unidade. "Já estamos a contactar três médicos que têm disponibilidade para chamar outros três médicos para abrir uma nova unidade", diz.

António Pina recusa recorrer ao sector particular para resolver os problemas na saúde.

A habitação foi também um tema mais quente na discussão. De um lado Cristóvão Norte defende a construção de 500 casas: 200 para arrendamento social e 300 para aquisição com custos controlados. Do outro, António Pina defende que não é possível fazer habitação, com recurso aos fundos anunciados pelo Estado com a atual lei de finanças locais e admite querer alterar o loteamento em Barciais, onde diz que é possível fazer 600 casas algo que para Cristóvão Norte vai contribuir para a construção de "guettos".

A Renascença convidou para o debate o candidato pelo Chega à Câmara Municipal de Faro, Pedro Pinto, que não conseguiu estar presente.