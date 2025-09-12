Menu
Autárquicas em Faro: PS e PSD querem mais polícias na rua e imigrantes a aprenderem português

12 set, 2025 - 07:00 • Filipa Ribeiro (entrevista) , Ricardo Fortunato (vídeo) , Fábio Oliveira (vídeo) e José Ferreira (som)

Cristóvão Norte, candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL/PAN/MPT quer reforçar a videovigilância enquanto António Pina, do PS, insiste que a PSP tem que ter mais elementos na capital do Algarve. Na habitação, o social-democrata promete a construção de mais 500 casas e ainda médico de família para todos no concelho até 2027. O socialista quer lei para definir o limite de pessoas por casa e diz ter contactado três profissionais de saúde para uma nova unidade.

Veja o debate autárquico em Faro, com moderação da jornalista Filipa Ribeiro. Vídeo: Ricardo Fortunato e Fábio Oliveira

As candidaturas do PS e da coligação "Faro - Capital de Confiança” que junta PSD, CDS, Iniciativa Liberal, PAN e MPT concordam que "há um sentimento de insegurança" na baixa da cidade e propõe reforçar a presença de polícias no concelho.

No debate promovido pela Renascença, Cristóvão Norte, candidato da coligação que junta PSD, CDS, IL, PAN e MPT, diz querer alargar até 50 o numero de agentes na polícia municipal, reforçar os sistemas inteligentes de iluminação pública "para devolver espaços aos cidadãos" e aumentar a videovigilância. O social-democrta admite mais câmaras na baixa de Faro e "estudar outros pontos críticos" que mereçam resposta do município. Com o reforço da videovigilância, Cristóvão Norte salienta que é necessário um reforço da PSP para que se controlem as gravações.

Do PS, António Pina realça que a Polícia de Segurança Pública é a única com capacidade para atuar e defende que deve ser feita pressão junto do Governo para que a PSP em Faro seja reforçada. "O que se passa na baixa da cidade não se resolve com a polícia municipal, é com a PSP. É uma exigência que temos que fazer ao Governo, o reforço da PSP. O caso tem que ser olhado de frente e não virando as costas", diz.

Autárquicas em Sintra: Candidatos pedem menos portagens e mais fiscalização na "bandalheira" da imigração

A Voz das Cidades

Autárquicas em Sintra: Candidatos pedem menos portagens e mais fiscalização na "bandalheira" da imigração

Da mobilidade à habitação, os candidatos à Câmara (...)

Quanto ao crescimento da comunidade imigrante em concelho, os dois candidatos defendem medidas de integração, mas António Pina do PS realça que é essencial que a autarquia procure trabalhar com o Governo para ser criada uma legislação para definir o número limite de pessoas por habitação, a fim de se evitar as casas sobrelotadas.

O socialista diz ainda que além de se ensinar a Língua Portuguesa aos imigrantes é essencial que a comunidade aprenda "os costumes". "Estas pessoas têm que aprender com a nossa forma de estar na vida. O respeito pelos outros e essencialmente o respeito pelas mulheres", afirma.

Para a integração da comunidade imigrante, Cristóvão Norte realça a necessidade do ensino da Língua Portuguesa e refere que para ajudar a integração nas escolas tem pensado um reforço de auxiliares. O social democrata recorda que a crise relacionada com os imigrantes resultam de uma governação do PS.

Ao longo do debate o confronto de ideias entre os dois candidatos tornou-se numa disputa sobre quem é o mais farense entre os dois. Recorde-se que António Pina, candidato pelo PS, esteve 12 anos na presidência da Câmara Municipal de Olhão, tendo atingido o número limite de mandatos. É agora candidato em Faro. Já Cristóvão Norte, foi eleito deputado em maio nas eleições legislativas.

Na saúde, a cidade de Faro aguarda pela obra do Hospital Central de Faro que tem arranque prometido para 2027 e é até esse ano que Cristóvão Norte se compromete a garantir médico de família para todos os 7 mil habitantes do concelho que diz não terem médico atribuído. Para isso o social democrata admite recorrer a particulares, como IPSS's caso o Governo não resolva o problema.

No PS, a solução de António Pina, passa pela criação de uma nova unidade de saúde. O socialista que quer insistir numa aposta na faculdade de medicina da Universidade, diz já ter contactado com três profissionais de saúde para a abertura da nova unidade. "Já estamos a contactar três médicos que têm disponibilidade para chamar outros três médicos para abrir uma nova unidade", diz.

António Pina recusa recorrer ao sector particular para resolver os problemas na saúde.

A habitação foi também um tema mais quente na discussão. De um lado Cristóvão Norte defende a construção de 500 casas: 200 para arrendamento social e 300 para aquisição com custos controlados. Do outro, António Pina defende que não é possível fazer habitação, com recurso aos fundos anunciados pelo Estado com a atual lei de finanças locais e admite querer alterar o loteamento em Barciais, onde diz que é possível fazer 600 casas algo que para Cristóvão Norte vai contribuir para a construção de "guettos".

A Renascença convidou para o debate o candidato pelo Chega à Câmara Municipal de Faro, Pedro Pinto, que não conseguiu estar presente.

