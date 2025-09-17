Autárquicas em Coimbra. Trânsito, prédios devolutos e novos centros de saúde

Os transportes públicos são a primeira aposta dos candidatos à Câmara Municipal de Coimbra para resolver os problemas de mobilidade e trânsito na cidade.

No debate organizado pela Renascença, o atual presidente da autarquia e recandidato na coligação "Juntos Somos Coimbra" (PSD, CDS-PP, Iniciativa Liberal, Nós Cidadãos, PPM, Volt, MPT – Partido da Terra) avança que os 30 novos autocarros elétricos que estão a ser produzidos na China para reforçar os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) devem chegar ao concelho em novembro/dezembro. Questionado sobre a greve dos trabalhadores e motoristas dos autocarros, José Manuel Silva diz estar a estudar a empresarialização para resolver os problemas de todos.

Perante críticas feitas ao novo metrobus e à falta de articulação com os autocarros, José Manuel Silva realça a complexidade da obra e afirma que "não houve atrasos", apesar de ser contrariado. O recandidato à liderança da autarquia diz que até ao final do próximo ano espera ter finalizado o estudo para a reestruturação do transporte urbano em Coimbra.

Por outro lado, no debate do ciclo A Voz das Cidades, gravado no café Santa Cruz, no centro de Coimbra, Ana Abrunhosa candidata pela coligação “Avançar Coimbra” (PS, Livre, PAN e Movimento Cidadãos por Coimbra) realça várias vezes que já devia ter sido estudada a ligação entre autocarros e metrobus.

Para a socialista é necessário garantir que todas as freguesias têm trasporte municipal. Ana Abrunhosa considera essencial "reorganizar os SMTUC" e dá como solução a rotunda do Almegue semelhante à da rotunda Guarda Inglesa com "desnivelamento e divisão entre trânsito de passagem e o que vai para a cidade".

Já Francisco Queirós da CDU também entende que é urgente a articulação entre autocarros e o metrobus para que se "libertem motoristas e veículos para que se leve o transporte municipal a todo o concelho". Francisco Queirós realça que é necessário rever a legislação para permitir que os profissionais dos SMTUC consigam vencimentos acima do salário mínimo nacional.

No mesmo debate, José Manuel Pureza defende que para que o transporte público seja a primeira escolha é necessário garantir a gratuitidade do mesmo. Apesar de não para já critério definido, o candidato do Bloco de Esquerda (BE) dá como exemplo o modelo defendido pela candidata da coligação liderada pelo PS em Lisboa - Alexandra Leitão - que propõe a gratuitidade para residentes.

Crise na habitação? Recuperar devolutos e apoiar privados

A coligação liderada pelo PS defende incentivos aos privados para requalificação de casas no concelho. Ana Abrunhosa salienta que "incentivar e apoiar os privados a requalificar os seus edifícios, é legal" e que os próprios apoios do PRR "também existem para privados". A candidata realça contudo que a câmara deve "dar o exemplo "ao recuperar o património público e transformar em habitação acessível". Ao longo do debate destacou a existência de várias habitações abandonadas na baixa da cidade.

Na coligação liderada pelo PSD, José Manuel Silva - atual presidente e recandidato - recusa que a habitação tenha sido esquecida e destaca que foram realojadas 242 famílias, 200 casas reabilitadas e contruídas 300 novas habitações camarárias.

José Manuel Silva defende que é necessário incentivar o privado para a construção e afirma ter já um projeto par aa redução substancial das taxas urbanísticas para ser mais fácil construir em Coimbra.

Do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza defende, entre as propostas, 25% de obrigatoriedade de novas construções para habitações acessíveis e uma taxa de IMI uniformizada com os concelhos limítrofes a Coimbra, o que "pode acrescentar receita ao muncípio".

Sobre o sector da habitação, a CDU recorda a s responsabilidades do Governo, Francisco Queirós considera essencial a recuperação dos edifícios devolutos e a reabilitação dos bairros municipais.

Novos centros de saúde

A degradação nos centros de saúde é conhecida dos candidatos e à esquerda há quem culpe a descentralização das competências que atribuiu os centros de saúde às câmaras, como a principal razão para o desinvestimento nas unidade.

José Manuel Silva, atual presidente, diz que o executivo conseguiu começar a ter financiamento para investir nos centros de saúde, mas do lado do PS Ana Abrunhosa lamenta que face aos problemas de climatização a autarquia tenha optado por distribuir dezenas de ventoinhas para os consultórios.

A socialista e líder da coligação "Avançar Coimbra" defende que "está mais que diagnosticado" que é necessário um novo centro de saúde e propõe que a unidade seja construída nas instalações do antigo Hospital Pediátrico.

Ana Abrunhosa defende ainda plano de promoção de saúde e propõe desde loo um para os estudantes: o programa "noites saudáveis" para dar resposta ao consumo de alcool e tabaco. "Sabia que nos estabelecimentos noturnos não há água? Os jovens têm que pagar para beber água. Precisam de saber para onde telefonar quando entram em coma alcoólico", diz.

Também Francisco Queirós da CDU considera que é necessário promover a saúde na cidade com mais espaços verdes que aposta num estilo de vida que evite a degradação da saúde mental, ao mesmo tempo que José Manuel Pureza do BE, realça que no município nunca houve um plano para tratar do edificado das unidades de saúde municipais e propõe ainda uma política de transporte público para efeitos de acesso aos cuidados de saúde.

Ainda no "A Voz das Cidades", o presidente da autarquia, diz que ainda este mês será apresentado o projeto para a construção da nova maternidade que tem 45 milhões reservados no Orçamento do Estado. José Manuel Silva diz que o momento escolhido não se relaciona com a aproximação das autárquicas, mas antes com os atrasos no processo judicial.





