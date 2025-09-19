Autárquicas no Porto: Fim das portagens na CREP suficiente para ajudar VCI?

19 set, 2025 - 07:00 • Filipa Ribeiro (entrevista) , Ricardo Fortunato (realização) , Miguel Marques Ribeiro (vídeo e fotos) e José Moreira (som)
Acabar com as portagens na CREP é uma medida defendida por vários dos candidatos à Câmara Municipal do Porto para resolver o problema de trânsito na Via de Cintura Interna (VCI). No PS, Manuel Pizarro quer anular ainda as portagens entre Matosinhos e Maia e na candidatura do independente Filipe Araújo há a promessa de se exigir em 10 meses a aplicação das medidas.
As dificuldades na mobilidade na cidade do Porto foi o ponto em destaque no debate promovido pela Renascença, a propósito das eleições autárquicas de 12 de outubro, que reuniu cinco dos candidatos à autarquia no emblemático Café Ceuta. A Renascença convidou também para o debate Pedro Duarte, candidato da coligação “O Porto Somos Nós” que junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal, que recusou estar presente.
O candidato pelo Partido Socialista, Manuel Pizarro, defende que abandonar as portagens na CREP pode desviar os camiões da VCI, assim como a anulação das portagens nas circulações periféricas retira da VCI quem se desloca entre Matosinhos e a Maia, com recurso à VCI por não ser paga que, de acordo com Manuel Pizarro, vai diminuir em 13% o trânsito na Via de Cintura Interna. O socialista propõe ainda tornar a ligação numa avenida urbana com a imposição de um limite de 50km/h na velocidade. "Vamos melhorar a velocidade média ao evitar os acidentes que ocorrem em média duas vezes por dia e entopem a VCI", defende.
Para os transportes públicos, o candidato do PS quer atribuir passe gratuito para os maiores de 65 anos.
Também na CDU, Diana Ferreira concorda com o fim das portagens nas ex-SCUT para retirar carros da VCI, mas a candidata sublinha que o descongestionamento da via exige um reforço de transporte público numa rede articulada com autocarro, metro e ferrovia. A candidata pela CDU acredita que "a conjugação dos transportes com formas de mobilidade suave com condições de segurança são exequíveis na cidade".
Filipe Araújo, atual vice-presidente da autarquia, realça que há seis anos que é conhecido um plano para a retirada de portagens e a imposição de novas velocidades na VCI e compromete-se em exigir que o mesmo seja aplicado no prazo de 10 meses.
O candidato à Câmara Municipal pelo movimento "Fazer à Porto" quer ainda aplicar um plano da Universidade do Porto de reconversão da VCI: "Está bem estruturado e olha para a necessidade de cobrir zonas. Se olharmos para o nó de Paranhos percebem perfeitamente isso e nessas zonas cobertas podemos ter parques, jardins e habitação", diz
No Chega, Miguel Corte-Real propõe a retirada do Mercado Abastecedor da cidade do Porto para aliviar a VCI retirando da via a maioria dos camiões. O candidato à Câmara Municipal do Porto acredita que a medida por si só não resolve o problema que diz ser "gigante".
Quanto à necessidade de mais transportes públicos, Miguel Corte-Real acredita que a solução está antes em melhorar a gestão que é feita dos STCP - a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.
Do Bloco de Esquerda, Sérgio Aires diz que se mantém a favor do fim das portagens na CREP, mas salienta que é necessário apostar na qualidade dos transportes públicos e em mais faixas bus. " Ter muitas faixas bus e carros estacionados em segunda fila e nos passeios não resolve o problema é necessária uma fiscalização com mais eficácia", defende.
Além do trânsito, outro ponto crítico na cidade do Porto é o custo da habitação, que foi designado como prioritário para todas as candidaturas.
No PS, Manuel Pizarro compromete-se a construir mais 5 mil casas a preços moderados, isto é, T1 a 400 euros ou T2 por 550. O candidato pelo PS, fala num objetivo que custa mais de 30 milhões de euros por ano e avança que, para o atingir, vai recorrer ao Governo e aos fundos europeus. Caso não consiga, admite recorrer ao privado e à receita adicional do turismo e do IMT.
Já Filipe Araújo considera inevitável o recurso ao privado e defende que o setor público e privado devem cooperar na questão da habitação. O atual vice-presidente da autarquia assume que nem todos os programas do atual executivo funcionaram, mas avança que quer dar continuidade ao "Built to Rent", onde alguns dos beneficiários pagam 600 euros por um T2.
Contra o recurso ao setor privado para resolver a crise habitacional está o candidato pelo Bloco de Esquerda. Sérgio Aires acredita que as dificuldades se resolvem com recurso a fundos europeus e do Governo e argumenta que é preferível a câmara optar por atingir valores de endividamento possíveis para resolver as dificuldades no acesso à habitação.
Na CDU, Diana Ferreira acredita que a necessidade do concelho é a construção de mais habitação social e realça que a CDU quer proibir novos licenciamentos para alojamento local, assim como proibir a construção de 120 novos hotéis no Porto.
Já o Chega considera que as casas municipais existem em número suficiente e defende a retirar essas habitações a quem traficar droga. No final da pena de prisão, a pessoa voltará para o final da lista de espera pela casa.
Filipe Araújo voltou no debate A Voz das Cidades a defender uma proposta já da última legislatura, a formação de guardas noturnos para patrulharem as ruas. O independente acusa ainda o Governo de não ter resolvido a questão de falta de polícias na cidade e sobre segurança lembra que a autarquia investiu 20 milhões de euros em videovigilância.7
Manuel Pizarro, do PS, crê que, havendo falta de recursos, é necessária mais cooperação entre polícia municipal e PSP. O socialista diz ainda querer mais iluminação pública na cidade e exemplifica com a rua S.João de Brito onde, de acordo com o próprio, três lâmpadas não funcionam.
O candidato pelo PS acredita que a criminalidade na cidade se relaciona com o consumo de droga e defende que é necessário regressar aos programas de apoio para pessoas toxicodependentes e propõe o regresso do Instituto de Droga e Toxicodependência ao Porto, uma ideia partilhada por Diana Ferreira da CDU propõe ainda a retoma de várias esquadras junto aos bairros para se promover o policiamento de proximidade.
No Chega, Miguel Corte Real propõe que 10% da taxa turística se destine às forças de segurança e para apoios a habitação para polícias.
Já Sérgio Aires, do Bloco de Esquerda, defende que não há um aumento significativo da criminalidade na cidade.
O candidato fala em "alarme social" e culpa o Governo por não dar resposta ao reforço prometido de polícias para o Porto.