Autárquicas no Porto: Fim das portagens na CREP suficiente para ajudar VCI?

Acabar com as portagens na CREP é uma medida defendida por vários dos candidatos à Câmara Municipal do Porto para resolver o problema de trânsito na Via de Cintura Interna (VCI). No PS, Manuel Pizarro quer anular ainda as portagens entre Matosinhos e Maia e na candidatura do independente Filipe Araújo há a promessa de se exigir em 10 meses a aplicação das medidas.

As dificuldades na mobilidade na cidade do Porto foi o ponto em destaque no debate promovido pela Renascença, a propósito das eleições autárquicas de 12 de outubro, que reuniu cinco dos candidatos à autarquia no emblemático Café Ceuta. A Renascença convidou também para o debate Pedro Duarte, candidato da coligação “O Porto Somos Nós” que junta PSD, CDS e Iniciativa Liberal, que recusou estar presente.

O candidato pelo Partido Socialista, Manuel Pizarro, defende que abandonar as portagens na CREP pode desviar os camiões da VCI, assim como a anulação das portagens nas circulações periféricas retira da VCI quem se desloca entre Matosinhos e a Maia, com recurso à VCI por não ser paga que, de acordo com Manuel Pizarro, vai diminuir em 13% o trânsito na Via de Cintura Interna. O socialista propõe ainda tornar a ligação numa avenida urbana com a imposição de um limite de 50km/h na velocidade. "Vamos melhorar a velocidade média ao evitar os acidentes que ocorrem em média duas vezes por dia e entopem a VCI", defende.

Para os transportes públicos, o candidato do PS quer atribuir passe gratuito para os maiores de 65 anos.

Também na CDU, Diana Ferreira concorda com o fim das portagens nas ex-SCUT para retirar carros da VCI, mas a candidata sublinha que o descongestionamento da via exige um reforço de transporte público numa rede articulada com autocarro, metro e ferrovia. A candidata pela CDU acredita que "a conjugação dos transportes com formas de mobilidade suave com condições de segurança são exequíveis na cidade".