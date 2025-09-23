Chega estabelece objetivo: conquistar entre 8 e 10 câmaras municipais

23 set, 2025 - 17:41 • Tomás Anjinho Chagas
O Chega sonha em conquistar entre oito e dez presidências de câmaras municipais nas eleições autárquicas de 12 de outubro. A grande aposta é no Alentejo, Algarve, mas também há ambição de vencer câmaras no Ribatejo.
A revelação é feita pelo coordenador autárquico do partido, Carlos Magno Magalhães (que é também candidato à Câmara de Almada) em entrevista à Renascença.
O dirigente vinca que os algarvios se sentem abandonados e que no Alentejo o Chega está a roubar eleitorado ao PCP. Carlos Magno lembra a regra e assinala que os deputados que forem eleitos presidentes de câmara vão ter de abdicar do seu lugar na Assembleia da República.
[A Renascença está a entrevistar os coordenadores autárquicos do PSD, Chega e PS para antecipar as eleições do próximo dia 12 de outubro.]
O anúncio de André Ventura, de que será candidato às eleições presidenciais, não acentua mais a ideia de que será um problema o líder do partido não poder ser candidato nas mais de 300 autarquias?
Não, não vejo problema nenhum nisso, nem tem uma coisa a ver com outra. Ele explicou bem, o partido procurou outros candidatos, porque não os conseguimos arranjar, uma das explicações dadas foi que ninguém teria a notoriedade para se candidatar.
Estou a perguntar agora mais no âmbito autárquico, se pode haver esse problema de as pessoas não serem conhecidas das populações que vão votar.
É ganhar o máximo de câmaras possíveis e eleger entre cinco a oito mil autarcas.
Nesse máximo, não têm um número estabelecido para conquistar de presidências de Câmara?
Não, estabelecido não temos, mas gostamos de ter bem os pés assentos na terra. Mas de oito a 10, muito provavelmente sim.
Sobretudo na região do Algarve e Alentejo?
E Ribatejo também, no distrito de Santarém.
Tem alguma ideia de autarquias em que têm noção de que será possível vencer?
Posso lhe falar na Vila Nova da Barquinha e Benavente no distrito de Santarém. No distrito de Portalegre: Monforte e Elvas. No distrito de Évora: Viana do Alentejo, temos grandes probabilidades de ganhar. No distrito de Beja, Odemira. E no Algarve: Albufeira e Olhão.
No Algarve, o Chega já por duas vezes eleições legislativas venceu as eleições. O que é que acha que explica esta implantação nesta região do país?
É simples, é ver a situação em que está o Algarve, com a imigração ilegal, com o crime, com a violência. Os algarvios estão esquecidos completamente do governo, aquilo parece uma região que é esquecida pelo país.
E em relação ao Alentejo, encontra razões semelhantes?
No Alentejo, não. O Alentejo sempre esteve esquecido. Eu próprio sou alentejano. No Alentejo, o que nós temos visto é que muitas pessoas que eram do PCP vieram para o Chega.
E consegue perceber porquê?
Consigo, porque se nós formos a ver o PCP a nível de conservadorismo, o próprio PCP é um partido conservador, nas ideias. E eles atualmente reveem-se mais com as políticas do Chega.
Numa das eleições do ano passado, falei com um fundador da União dos Estudantes Comunistas e que estava envolvido na campanha do Chega, ele que dizia que o partido tinha algumas semelhanças com o PCP por "ser contra" alguma coisa. Também se revê nessa explicação para a implantação do Chega no Alentejo?
Não, não é questão de ser contra. Muitos militantes e simpatizantes do PCP são pessoas conservadoras e quando veem autarquias a pintar passadeiras com as cores do arco-íris e bancos dos jardins, eles próprios não aceitam esse tipo de política. Isso é uma das razões. Muitos mudam-se para nós porque veem em nós alguém que quer levar o país para a frente.
No caso de haver boas notícias para o Chega, no caso de uma eleição de um presidente de Câmara, o candidato deve abandonar o lugar de deputado na Assembleia da República?
No caso da eleição do presidente de Câmara, nesse caso, se o candidato que ganhar essa Câmara for deputado, não só deve, como vai assumir a presidência de Câmara.
E resignar ao mandato no Parlamento?
Automaticamente.
E tem uma estrutura preparada para acompanhar, a posteriori, para haver uma espécie de livro de estilo do Chega nas autarquias, no pós-eleições?
Temos. Já há três anos para cá que estamos a trabalhar nisso e temos tudo preparado para ajudar todos os nossos autárquicos que forem eleitos.
E uma última pergunta em relação à campanha. Como é que estão a planear a campanha das eleições autárquicas? O que é que está previsto? Há alguma aposta clara, alguma região do país?
Não, cada um faz a sua. São candidaturas completamente distintas umas das outras. Todos eles já têm vindo a fazer campanha, nos seus concelhos. Em relação à Comitiva Nacional, isso está nas mãos do André [Ventura]. O André é vai decidir o circuito que irá fazer na campanha.