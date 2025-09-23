Chega estabelece objetivo: conquistar entre 8 e 10 câmaras municipais

No Algarve, o Chega já por duas vezes eleições legislativas venceu as eleições. O que é que acha que explica esta implantação nesta região do país?

É simples, é ver a situação em que está o Algarve, com a imigração ilegal, com o crime, com a violência. Os algarvios estão esquecidos completamente do governo, aquilo parece uma região que é esquecida pelo país.

E em relação ao Alentejo, encontra razões semelhantes?

No Alentejo, não. O Alentejo sempre esteve esquecido. Eu próprio sou alentejano. No Alentejo, o que nós temos visto é que muitas pessoas que eram do PCP vieram para o Chega.

E consegue perceber porquê?

Consigo, porque se nós formos a ver o PCP a nível de conservadorismo, o próprio PCP é um partido conservador, nas ideias. E eles atualmente reveem-se mais com as políticas do Chega.

Numa das eleições do ano passado, falei com um fundador da União dos Estudantes Comunistas e que estava envolvido na campanha do Chega, ele que dizia que o partido tinha algumas semelhanças com o PCP por "ser contra" alguma coisa. Também se revê nessa explicação para a implantação do Chega no Alentejo?

Não, não é questão de ser contra. Muitos militantes e simpatizantes do PCP são pessoas conservadoras e quando veem autarquias a pintar passadeiras com as cores do arco-íris e bancos dos jardins, eles próprios não aceitam esse tipo de política. Isso é uma das razões. Muitos mudam-se para nós porque veem em nós alguém que quer levar o país para a frente.

No caso de haver boas notícias para o Chega, no caso de uma eleição de um presidente de Câmara, o candidato deve abandonar o lugar de deputado na Assembleia da República?

No caso da eleição do presidente de Câmara, nesse caso, se o candidato que ganhar essa Câmara for deputado, não só deve, como vai assumir a presidência de Câmara.

E resignar ao mandato no Parlamento?

Automaticamente.

E tem uma estrutura preparada para acompanhar, a posteriori, para haver uma espécie de livro de estilo do Chega nas autarquias, no pós-eleições?

Temos. Já há três anos para cá que estamos a trabalhar nisso e temos tudo preparado para ajudar todos os nossos autárquicos que forem eleitos.

E uma última pergunta em relação à campanha. Como é que estão a planear a campanha das eleições autárquicas? O que é que está previsto? Há alguma aposta clara, alguma região do país?

Não, cada um faz a sua. São candidaturas completamente distintas umas das outras. Todos eles já têm vindo a fazer campanha, nos seus concelhos. Em relação à Comitiva Nacional, isso está nas mãos do André [Ventura]. O André é vai decidir o circuito que irá fazer na campanha.