Autárquicas em Gaia: Novo operador para a rede UNIR, fim das portagens e autocarros escolares

24 set, 2025 - 07:00 • Filipa Ribeiro
Os candidatos do PS, da CDU e da coligação "BE+Livre+..." à câmara municipal de Vila Nova de Gaia defendem alterações na rede Unir que garante, atualmente, o serviço de autocarro na área metropolitana do Porto.
No debate promovido pela Renascença, inserido no ciclo A Voz das Cidades, João Paulo Correia do PS enalteceu os problemas no serviço de autocarros - como sucessivos atrasos - para o classificar como um "desastre" e o maior problema do concelho.
O candidato à presidência da autarquia diz que a única solução é a "substituição do operador por rescisão de contrato" através da empresa Transportes Metropolitano do Porto de forma justa devido ao não cumprimento dos horários contratados. No entanto, o socialista alerta que a rescisão só deve acontecer depois de se "encontrar um operador que dê garantias de cumprir o contrato que tenha 150 autocarros disponíveis e 200 motoristas".
Também João Martins candidato pela coligação "BE+Livre+..." concorda que se deve alterar o operador "urgentemente" realçando que face às falhas "nunca nenhum dos condutores foi multado".
Na CDU, André Araújo sublinha que o serviço deveria ser garantido pela STCP - que opera na cidade do Porto. "A Câmara de Gaia é o segundo maior acionista da STCP. Precisamos de investir nesta empresa e de um perfil que a capacite e a coloque a fazer a gestão da rede de transportes rodoviários do nosso concelho de da área metropolitana do Porto".
No debate gravado, na WOW - World Of Wine, em Vila Nova de Gaia, os três candidatos lamentaram a ausência de mais candidaturas - Luís Filipe Menezes da coligação “Gaia sempre na frente” do PSD, CDS e Iniciativa Liberal que recusou participar e de António Barbosa - candidato pelo Chega- que justificou a ausência com motivos de saúde.
A Voz das Cidades
Ainda na solução para a mobilidade, João Paulo Correia do PS defende o fim das portagens na A41, A42 e na A29 e prometeu avançar com as várias vias de ligação já previstas para concelho. Desde os projetos que ligam Canidelo e Devesas, Santo Ovídio e Madalena e ainda melhorar os acessos à A1 na zona dos Carvalhos, com a criação de um novo acesso junto ao outlet de Grijó.
Além de prometer passes gratuitos para jovens até aos 30 anos e pessoas maiores de 65 anos, o socialista promete trabalhar pelo alargamento da ligação de metro da nova linha rubi, com uma nova via entre Devesas e Canidelo.
Já na CDU, André Araújo entende que a solução para retirar grande parte dos carros das vias de Vila Nova de Gaia é a criação de uma rede de transporte escolar, medida que João Martins da coligação "BE + Livre + ..." sublinha como positiva.
Os três candidatos estão ainda alinhados de que é positivo para Vila Nova de Gaia a construção da estação para o TGV, assim como a nova linha do metro Ruby.
A Câmara Municipal de Gaia esteve nos últimos 12 anos sob liderança do PS - uma gestão que ficou marcada por alguns processos judiciais. Uma perda de mandato do agora ex-presidente da câmara Eduardo Vítor Rodrigues por um crime de peculato e a constituição de arguido do ex-vice presidente Patrocínio Azevedo num processo de alegada corrupção.
João Paulo Correia recusa falar sobre os casos que ainda estão na justiça e sublinha antes que o maior feito pelo executivo socialista foi a recuperação das contas. O socialista acusa Luís Filipe Menezes do PSD de ter deixado uma dívida superior a 350 milhões de euros na autarquia em 2013, tendo estado o executivo do PS a pagar essa mesma dívida. "A gestão foi ruinosa. O que não teria sido feito se a Câmara não tivesse que pegar em parte do orçamento e liquidar essa divida de 350 mihões de euros? Qaunto centros de saúde, quantas ruas teriam sido reabilitadas?"
Também João Martins da coligação "BE+Livre+..." critica a gestão feita por Luís Filipe Menezes, ainda assim não desculpa o desinvestimento dos executivos do PS. "É uma questão de prioridades", diz sublinhando que "foi requalificado o centro cívico, o edifício da junta de freguesia, de uma igreja", sem investir nas escolas que o candidato diz estarem, em alguns casos, degradadas.
André Araújo defende que "as contas certas" não podem desacertar a vida das pessoas e realça que a maioria absoluta do PS teve a capacidade para melhorar a situação no município e dá conta de que há escolas em que chove lá dentro - uma tese reforçada pelo candidato da coligação liderada pelo BE que é também professor.
Na habitação, os candidatos concordam com a revisão do PDM para facilitar a construção no sul do concelho. No Bloco de Esquerda , João Martins defende ainda como essencial o aumento das taxas para as casas desocupadas há mais de um ano.
João Paulo Correia do PS, André Araújo da CDU e João Martins da coligação "BE+Livre+..." são três dos candidatos à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia nas eleições agendadas para 12 de outubro.