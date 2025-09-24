Carlos Carreiras não acredita na vitória do PSD e avisa para a difícil governabilidade nas autarquias

Está a falar do Chega e acha que pode ganhar essa experiência no próximo dia 12 de outubro?

Eu até desejo que tenham essa experiência, que não tenham em Cascais, mas noutros locais. Não será na quantidade que apregoam por via de fazerem o transporte direto das eleições legislativas para as eleições autárquicas, mas até espero que é para se perceber de que é que aquele partido é feito. Mas, enfim, coitados dos munícipes que estarão nessas circunstâncias.

Agora, o problema que se vai colocar nas próximas eleições autárquicas é que os níveis de governabilidade vão baixar substancialmente. Ou seja, vai haver menos maiorias absolutas, e, portanto, isso é um fator de não desenvolvimento do próprio concelho, ao contrário do que se possa pensar.

Também pode acontecer em Cascais. Há oito candidaturas, duas da área do PSD, duas da área do Chega, etc. Quem é que vai beneficiar e perder com esta dispersão de votos?

Em primeiro lugar, da parte do PSD, não há nenhuma outra candidatura alternativa.

Saúdo o regresso de António Capucho à política autárquica

Disse da área do PSD, a de João Maria Jonet, foi militante do PSD.

É uma candidatura que nasce por inspiração de um ex-presidente de Câmara de Cascais, mas com o apoio e, dizem-me, com o financiamento de um ex-candidato socialista aqui em Cascais, que também já foi vereador.

A inspiração é de António Capucho, que apoia esta candidatura e foi seu antecessor...

Enfim, eu até saúdo o regresso de António Capucho à política autárquica.

Mas ficou surpreendido?

Nada. Ele já foi inspirador de várias candidaturas em Cascais. E todas essas candidaturas foram derrotadas. Portanto, não me surpreendeu.

E saúdo também porque poderá explicar agora muitas coisas do que se passa em Cascais, que nós temos tido o ónus de resolver e que foram provocadas por ele ou que não foram resolvidas por ele. Nomeadamente, uma que é muito falada, que é a Quinta dos Ingleses e a outra, que são os terrenos do Hotel Hilton.

Enfim, há muitas outras que, sendo assim, estando ele agora na política ativa, vai ter capacidade de falar…

A construção do empreendimento na Quinta dos Ingleses é muito contestada. Pode favorecer a oposição?

Não. Dos dados que nós temos, enfim, porque essas coisas obviamente são acompanhadas com alguns estudos que são realizados.

Em primeiro lugar, a Câmara continuará a ter governabilidade, aponta-se para que, de facto, mantenhamos a maioria absoluta, eventualmente, descendo de sete vereadores para seis. E quanto à freguesia de Carcavelos-Parede vai ter, porventura, a maior votação de sempre.

A nível nacional, o líder do seu partido definiu como objetivo par as eleições recuperar a presidência da Associação Nacional de Municípios. Acha que é possível?

Acho que foi uma declaração extremamente ambiciosa, porque não é fácil ultrapassar o número de autarquias lideradas pelo PSD comparadas com o Partido Socialista. E, para ser completamente franco, da análise que eu faço, isso não irá acontecer.

Pela primeira vez há o PSD decidiu apoiar muitos independentes…

Sim, vai haver uma nova arquitetura porque concorrem muitos independentes. Alguns aprovados pelo PSD e apoiados pelo PSD. E, portanto, não sei se essas câmaras se vão somar às câmaras ganhas pelo PSD.

São candidatos apoiados pelo PSD, Isaltino Morais, em Oeiras. Pedro Santana Lopes, na Figueira da Foz e Maria das Dores Meira em Setúbal.

São situações completamente diferentes. A Figueira da Foz é sobre a sigla do PSD, Oeiras não é, e Setúbal não é sobre a sigla do PSD. Ainda há uma diferença grande entre Oeiras e Setúbal, porque em Oeiras cumpriram-se os estatutos. Ou seja, a estrutura local propôs à estrutura distrital e a distrital teve a concordância da estrutura nacional.

No caso de Setúbal, foi exatamente ao contrário do que os estatutos do PSD preveem, foi a estrutura nacional que impôs pelo menos à estrutura concelhia.

Qual é a sua opinião sobre a escolha de uma antiga autarca comunista em Setúbal?

Eu penso que quem fez essa imposição terá capacidade para ter essa resposta. Eu não estive no processo, analisei como qualquer cidadão e não vou aqui, de forma alguma, prejudicar candidaturas que sejam apoiadas pelo PSD. O que posso dizer é que se fosse eu a decidir, e quando fui eu que tive responsabilidades na matéria, cumpriram-se os estatutos do partido.

E, portanto, eu cumpriria novamente os estatutos do partido.

O PSD volte a liderar a Câmara de Sintra

Foi líder da distrital do PSD de Lisboa. Na Área Metropolitana de Lisboa o PS tem 11 câmaras, o PSD tem três e o PCP quatro. O PSD pode conquistar mais autarquias?

O PSD, a meu ver, vai claramente aumentar o número de câmaras e talvez mais do que duas câmaras. Não me pergunte quais são, porque não vou estar a prejudicar, mas eu penso que o PSD pode passar, de facto, de três para seis ou sete câmaras.

O problema é na dimensão de cada uma que se ganha. Por exemplo, conquistando Sintra, que eu acho que é uma situação que é muito provável que o PSD volte a liderar a Câmara de Sintra com o Marco Almeida, tem uma repercussão no país porque Sintra é o segundo maior concelho do país.

E a Norte, Vila Nova de Gaia e o Porto?

Gaia é o terceiro maior concelho do país e se juntarmos o quarto maior que é o Porto, então está a ver. O PSD pode não ganhar a tal maioria do número de câmaras, mas ganhando estas, claramente que é uma vitória do PSD.

Mas pode perder câmaras emblemáticas também, que não são da dimensão de Sintra, de Vila Nova de Gaia ou do Porto, mas porventura, se as perder, já é um pontapé na pedra, quer dizer, já lhe fica a doer o pé.

Cascais tem um programa de prevenção dos incêndios

Ao longo de 20 anos houve muitas mudanças no país e no poder local. Sente que as autarquias ganharam mais poder ao longo do tempo?

Mudou muito, quem conheceu a câmara como eu há 20 anos, comparado com o que é hoje, não há comparação possível.



