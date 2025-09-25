Autárquicas: Isaltino é campeão, PS vai gastar mais na campanha do que PSD e Chega juntos

O Partido Socialista não vai olhar a meios nas autárquicas de 12 de outubro, prometendo ser a força política que mais dinheiro vai gastar na grande maioria dos concelhos mais populosos do país. Contas feitas, as candidaturas do PS vão ser superiores à soma das candidaturas de PSD e Chega juntas.

Segundo os documentos entregues à Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) consultados pela Renascença, o PS será a força política mais gastadora - seja em nome próprio ou como coligação - em 30 dos 50 concelhos com mais eleitores, enquanto o PSD - sozinho ou em coligação com CDS ou IL ou outros partidos - tem o maior orçamento em 14 das principais corridas eleitorais do próximo mês.

Em quatro concelhos é a CDU quem se propõe a gastar mais dinheiro na campanha e noutros dois - Oeiras e Setúbal - são os movimentos independentes que investem mais. Em ambos os casos, as candidaturas - de Isaltino Morais em Oeiras, e de Maria das Dores Meira, em Setúbal - são apoiadas pelo PSD.

O maior orçamento de todas as candidaturas a votos nestas autárquicas fica precisamente em Oeiras: o movimento "Inovar Oeiras" de Isaltino Morais prevê gastar 376.200 euros, dos quais mais de 200 mil vêm de donativos. O valor é muito superior ao orçamento de 2021, quando gastou 285 mil euros para vencer confortavelmente, e é quase 10 vezes superior ao orçamento do PS no concelho, que não vai gastar mais do que 40 mil euros.