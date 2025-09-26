Abstenção está mais à direita, entre os mais jovens e quem teve "desilusões"

As recomendações

Para combater as baixas taxas de participação em eleições, os investigadores recomendam várias medidas - algumas simples ou outras que exigem mais trabalho -, não só a nível eleitoral mas também em termos de logística, para facilitar a vida a quem vota.

Mexer na disciplina de Cidadania e envolver imigrantes

O estudo apresenta recomendações com vista a reforçar o dever cívico, de natureza logística e material e de índole institucional. Identificado o défice de dever cívico como um dos principais fatores associados à abstenção eleitoral, os autores recomendam uma alteração ao currículo de "Educação para a Cidadania", com "foco mais robusto na importância do voto nas democracias representativas", através de simulações e atividades práticas.

O relatório recomenda que estes conteúdos sejam ministrados "desde os primeiros ciclos do ensino básico", justificando-se com literatura científica que sustenta "efeitos mais consistentes" em idades mais precoces.

Ainda no domínio do reforço do dever cívico, os especialistas recomendam "a inclusão de módulos formativos sobre o sistema democrático e os direitos e deveres eleitorais nos programas de acolhimento e integração". Os autores assinalam que esta é uma fatia do eleitorado que tem aumentado em anos recentes.

"Há evidência experimental de que ações como o contacto presencial com eleitores imigrantes podem ter efeitos positivos no aumento da participação, especialmente em contextos onde estes cidadãos apre‑ sentam um menor nível de informação política", pode ler-se no relatório, reforçando uma recomendação para formações em formato voluntária , evitando "qualquer conotação de condicionalidade ou coação", e em articulação com "as redes locais de acolhimento, organizações da sociedade civil e autarquias".

Os autores recomendam ainda a "ampliação de campanhas institucionais de mobilização" que afirmam desempenhar um papel importante na redução da abstenção.

Voto em mobilidade generalizado e transportes gratuitos

Se a distância aos locais de voto "penaliza segmentos significativos da população", o relatório sugere duas recomendações para derrubar obstáculos ao ato de votar.

Os especialistas propõem a generalização do voto antecipado em mobilidade para todas as eleições, defendendo que os esforços recentes de adoção deste sistema sejam alargados também às autárquicas. A literatura científica sugere no entanto que se, por um lado, o voto antecipado só por si pode ter "efeitos desmobilizadores em certas faixas do eleitorado", também pode, por outro lado, "quando combinadas com esforços de mobilização e melhorias logísticas", produzir efeitos positivos mais consistentes na redução da abstenção.

O relatório sugere ainda a implementação de projetos‑piloto de transporte público gratuito em dias de eleição "em regiões com histórico de elevada abstenção e com dificuldades de acessibilidade, particularmente em zonas rurais e periféricas".

Não ao voto obrigatório e pela internet

Os autores ressalvam que decidiram não recomendar a implementação do "mecanismo de aumento da conveniência do votar mais popular no inquérito realizado", ou seja, o voto pela Internet.

João Cancela e José Santana Pereira argumentam que "há ainda muito a fazer em termos de flexibilização do voto presencial antes de tal medida ser introduzida". Alertam ainda para os exemplos internacionais que demonstram "riscos significativos associados ao voto online, incluindo a vulnerabilidade a ciberataques, e fraudes e falhas que podem comprometer a integridade e o escrutínio do processo eleitoral".

Os especialistas também descartam o voto obrigatório, uma das medidas mais mencionadas pelos inquiridos e, em particular, por aqueles que votam sempre ou quase sempre.

Os autores reconhecem que a obrigatoriedade do voto "tem, de facto, um importante efeito dissuasor da abstenção". Mas, por oposição à eficácia da medida, Cancela e Santana Pereira encontraram posições da classe política "quase unanimemente desfavoráveis a esta medida, o que indicia que tal proposta resultaria, pelo menos no curto/médio prazo, irrealista em termos da sua efetiva concretização".

Os coordenadores deste estudo dizem-se "particularmente sensíveis aos efeitos secundários que a obrigatoriedade do voto pode ter", ou seja, a ocorrência de votos pouco ponderados e dificuldades em identificar e votar nos partidos que melhor representam as preferências dos cidadãos.

Testar voto aos 16 anos

O relatório propõe a realização de um projeto‑piloto que permita avaliar a possibilidade do voto a partir dos 16 anos. Para evitar impactos imediatos em eleições legislativas e presidenciais, os autores sugerem que o teste seja feito nas próximas eleições para o Parlamento Europeu em 2029.

Os autores reconhecem que muitos inquiridos são céticos sobre esta possibilidade mas apresentam estudos internacionais que "convergem em considerar que os eleitores de 16 e 17 anos são mais propensos a participar do que os jovens imediatamente mais velhos".

Sobre a alegada "falta de maturidade intelectual ou cívica para realizar escolhas consequentes" aos 16 anos, os autores citam investigação recente que mostra que "essa assimetria é corrigida a partir do momento em que estes adolescentes dispõem de direito de voto". Os mesmos estudos advertem que a medida comporta um risco de "des‑recenseamento temporário", ligado à frustração dos jovens que, após terem votado numa eleição aos 16 ou 17 anos, perdem novamente o direito de voto em eleições subsequentes até completarem 18 anos.

Voltar a debater círculo de compensação

Por terem recolhido testemunhos de quem se vê limitado por estar recenseado num distrito com baixa magnitude eleitoral, os autores propõem "o relançamento do debate sobre a criação de um círculo nacional de compensação que complemente o atual sistema de círculos distritais".

O objetivo é aumentar a proporcionalidade e mitigar as assimetrias na representação entre distritos de elevada e baixa magnitude.

"Esta reforma poderia também ter um impacto positivo indireto na mobilização eleitoral de territórios mais periféricos e despovoados, onde as perceções de fraca eficácia do voto podem desincentivar a participação e contribuir para um sentimento de abandono político", pode ler-se no relatório que recomenda ponderação e equilíbrio entre eventuais benefícios e limitações.