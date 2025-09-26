Autárquicas em Lisboa: Recolha de lixo, setor privado na habitação e transportes gratuitos

Os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa mostraram visões diferentes sobre os transportes públicos na capital: enquanto Alexandra Leitão, cabeça de lista da coligação Viver Lisboa (PS, Livre, BE e PAN), defendeu a gratuitidade dos passes para residentes, João Ferreira da CDU contestou a medida e defende como prioritário investir em mais autocarros, motoristas e Bruno Mascarenhas, do Chega, criticou a construção de ciclovias no centro da cidade, alegando que retiram fluidez ao trânsito.

No debate promovido pela Renascença, integrado no ciclo A Voz das Cidades, não marcou presença Carlos Moedas, o atual presidente e candidato da coligação "Por Ti, Lisboa" de PSD, CDS e IL, que recusou participar. Assim, a oposição a Alexandra Leitão veio sobretudo da sua esquerda, por parte de João Ferreira, numa conversa tensa e com trocas de acusações no final.

Na habitação, tanto a socialista como o candidato do Chega comprometeram-se com o mesmo número de novas casas - 4.500 imóveis -, mas através de meios diferentes: enquanto Alexandra Leitão fala em programas de renda acessível, parcerias com o setor privado e cooperativas, Bruno Mascarenhas quer construir com a ajuda de promotores privados. O candidato comunista propõe maior investimento no património municipal e rejeita os projetos para mais unidades hoteleiras.

Os candidatos falaram ainda da limpeza urbana, com Alexandra Leitão a defender um reforço de meios na recolha do lixo e a rejeitar que a Câmara se escude na descentralização para justificar falhas. A CDU propôs rever o atual modelo que entrega competências às freguesias, enquanto o candidato do Chega avançou com a ideia de recorrer a inteligência artificial para melhorar o serviço.