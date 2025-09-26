Governo ainda está a "averiguar" quem é responsável pela fiscalização do Elevador da Glória

O Governo ainda está a “averiguar” qual é a entidade responsável pela fiscalização do Elevador da Glória. A dúvida surgiu após o acidente de 3 de setembro, que provocou 16 mortes e feriu mais de 20 pessoas, quando o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) descartou ser responsável pela fiscalização. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, recusou “lançar na praça pública” a opinião do Governo sobre quem é responsável por esta fiscalização, defendendo a avaliação de que a responsabilidade não é do IMT, e admitiu que “o país tem de pensar como é que regula todos as infraestruturas”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Poucas horas depois do acidente fatal, o IMT afirmou que “o Elevador da Glória não está no âmbito das competências de licenciamento ou supervisão da Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária”, parte do IMT. No dia seguinte, a entidade acrescentou à Renascença não ter “competências de supervisão dos sistemas de transporte por cabo construídos antes de 1 de janeiro de 1986 e que tenham sido classificados como sendo de interesse histórico, cultural ou patrimonial”, referindo-se assim ao decreto-lei n.º 34/2020.

Pinto Luz admite que medidas da habitação podem esbarrar no Parlamento e forçar Governo a "negociação"

Essa era a lei utilizada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) para dizer que “a fiscalização técnica de funiculares em operação (e outras instalações por cabo para o transporte de pessoas) é da responsabilidade do Instituto da Mobilidade e dos Transportes”. Segundo o entendimento do IMT e do Governo, a lei exclui da alçada do IMT os equipamentos “que tenham entrado em serviço antes de 1 de janeiro de 1986, ainda estejam em funcionamento e não tenham sofrido alterações de conceção ou de construção significativas” nos “subsistemas e nos componentes de segurança”. O Governo respondeu então à Renascença que “cabe às entidades que exploram as instalações por cabo para o transporte de pessoas (autoridades de transportes ou outras) garantir a segurança das instalações e dos passageiros” — entidade que, no caso do Elevador da Glória, é a Carris. Contudo, juristas discordam desta interpretação, apontando que a lei regista “em várias normas a indicação do IMT como entidade reguladora”.

Essa era a lei utilizada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) para dizer que “a fiscalização técnica de funiculares em operação (e outras instalações por cabo para o transporte de pessoas) é da responsabilidade do Instituto da Mobilidade e dos Transportes”. Segundo o entendimento do IMT e do Governo, a lei exclui da alçada do IMT os equipamentos “que tenham entrado em serviço antes de 1 de janeiro de 1986, ainda estejam em funcionamento e não tenham sofrido alterações de conceção ou de construção significativas” nos “subsistemas e nos componentes de segurança”. O Governo respondeu então à Renascença que “cabe às entidades que exploram as instalações por cabo para o transporte de pessoas (autoridades de transportes ou outras) garantir a segurança das instalações e dos passageiros” — entidade que, no caso do Elevador da Glória, é a Carris. Contudo, juristas discordam desta interpretação, apontando que a lei regista “em várias normas a indicação do IMT como entidade reguladora”. Sobre o Elevador da Glória, o IMT diz que não é responsável pela fiscalização deste equipamento, a lei que existe é do Governo de 2020. O atual Governo pensa mudar alguma coisa na lei? Sim, o incidente obriga-nos a pensar muita coisa. Repare, não é só da lei de 2020, há um regulamento europeu que exceciona da monitorização do IMT e de todos os IMTs da Europa, os elevadores ou os equipamentos históricos, que é o caso, mas tivemos leis de 2020, como disse e bem, é confuso esse processo. Para nós é claro que o IMT não tem competência sobre o elevador da Glória, mas... Então quem é que tem, que autoridade é que tem? Isso é algo que tem que ser averiguado, eu falo em nome do IMT, não falo em nome de outras entidades. O IMT para nós é claro que não tem essa competência, mas isso não invalida que nós não tenhamos que fazer essa reflexão, sem dúvida nenhuma. Acho que o país tem que pensar — a Europa toda, mas o país em particular — como é que regula todas as infraestruturas, garantindo qualidade, garantindo segurança a todos os utentes de todas as infraestruturas, ferroviárias, rodoviárias, aeroportuárias e, portanto, a regulação também tem que ser revista desse ponto de vista e estamos disponíveis para analisá-la, agora não podemos contrariar regulamentos europeus. Como sabe o regulamento europeu não é uma diretiva, uma diretiva tem transposição para o direito nacional, o regulamento não tem, o regulamento europeu ou se cumpre ou não se cumpre. O regulamento europeu diz claramente que o IMT não tem competência sobre elevadores, estão excecionados elevadores ou equipamentos históricos, que é o caso e, portanto, o regulamento europeu é para cumprir, não há transposição para a legislação nacional. Mas onde é que fica a competência? Pois, é algo que tem que ser esclarecido.