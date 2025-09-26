Governo ainda está a "averiguar" quem é responsável pela fiscalização do Elevador da Glória

Não sabemos hoje?

Nós temos a nossa opinião, não vou lançar na praça pública, o que eu estou a dizer é que nós estamos a repensar todo o modelo de regulação do setor para ficar claro as competências, porque acima de tudo não interessa esta guerra de quem é que é culpado, o que interessa é os portugueses que usam as infraestruturas e que têm que garantir segurança, e preocupa-nos e deve-nos [fazer] refletir a tragédia que aconteceu, e portanto é isso que nos deve mover e é isso que estamos a fazer.

Essa alteração eventual à legislação pode ocorrer brevemente?

Repito, para ficar claro, não há nenhuma legislação nacional que possa contrapor o regulamento europeu, primeiro ponto. Portanto, nós não podemos alterar legislação que altere regulamentos europeus.

O regulamento europeu é claro, elevadores, históricos não são competência do IMT, ponto, portanto, aí não temos dúvidas. Em relação à legislação para todas as infraestruturas, não estou a falar do elevador da Glória, estamos a falar de todas, a Ponte 25 de Abril, as autoestradas, os comboios, as passagens de nível, porque não foram só as mortes do elevador da Glória.

Infelizmente, nos últimos meses, temos tido dezenas de mortes em passagens de nível nacionais, dezenas, só que são esquecidas porque é uma aqui, outra ali, outra ali, mas se somarmos todas foram mais até nos últimos anos do que no elevador da Glória e, portanto, nós temos que pensar que as passagens de nível, não é possível continuarmos a manter passagens de nível como temos, nem automatizadas nem outras, e por isso é que a IP tem um investimento de milhões de euros para eliminar passagens de nível.

Então como é que é possível clarificar a responsabilidade?

Isso não é uma discussão que vou ter aqui, é uma discussão que o IMT está a ter, que a AMT está a ter, e que nós estamos a redefinir todo o setor.

Portanto, a discussão tem que ser a nível europeu?

Também tem que ser a nível europeu, para as dimensões a que o regulamento tem jurisdição, para as dimensões que o regulamento não tem jurisdição e é a diretiva, que transposta para o direito nacional, aí somos nós a transpor a diretiva e a adaptar ao nosso modelo. Como lhe disse, repito, no regulamento europeu é claro a competência ou não do IMT no caso em apreço. Mas o que interessa não é passar responsabilidades ou culpas, o que interessa é perceber como é que devemos evitar no futuro aquilo que aconteceu. Isso é que é importante.

Para o Governo, aquilo que nos está a dizer, a AMT tem a responsabilidade desta fiscalização, é isso?

A AMT é a Autoridade de Mobilidade e Transportes, que não tem competência sobre, como sabe, desde 2016 as autoridades de transportes foram delegadas em subautoridades de transportes que estão criadas nas CIMs [Comunidades Intermunicipais], que estão criadas nas áreas metropolitanas ou em municípios. Portanto, a AMT é uma coisa diferente. Outra coisa é o IMT, que é um regulador operacional, que fiscaliza, que faz monitorização e, portanto, que faz monitorização da ferrovia nacional, de rodovia, faz a monitorização, por exemplo, das concessões rodoviárias, das cartas de condução, da homologação de carros.

Portanto, o IMT é esse regulador operacional que tem essa gestão toda, e é diferente o IMT da AMT. Eu não disse que a AMT tinha que fazer essa fiscalização, até porque não é competência da AMT.

Sim, mas para o Governo é claro de quem é essa fiscalização, ou não?

De quê?

A fiscalização de elevadores, de aparelhos como o elevador da Glória.

Eu não consigo perceber, a pergunta já foi feita três vezes, mas eu respondo outra vez. O Regulamento Europeu não pode ser alterado nem transposto, o Regulamento Europeu é para cumprir. O Regulamento Europeu diz que os elevadores históricos, os equipamentos históricos, não estão sob a alçada da monitorização do IMT e, portanto, para mim é óbvio.

Mas só nos está a dizer de quem é que não é a responsabilidade de fiscalização, e nós estamos a perguntar de quem é que é.

Não, a pergunta do Susana não foi essa, a pergunta do Susana é se o IMT tinha ou não, e eu estou-lhe a dizer que o IMT não tem. De quem é, é aquilo que se tem que averiguar, no âmbito das investigações que estão a decorrer.