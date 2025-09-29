Caravana do PS passa por um terço dos concelhos onde Chega venceu as legislativas

Com o fator Chega a criar imprevisibilidade nas autárquicas, o Partido Socialista (PS) desenhou a rota da campanha para as eleições autárquicas do próximo dia 12 de outubro a pensar num efeito tampão que trave o crescimento local do partido de André Ventura – segundo a primeira versão o roteiro de campanha, dos 36 concelhos por onde os socialistas vão passar, exatamente um terço (12) foi vencido pelo Chega nas legislativas de maio deste ano.

Deste grupo, a maioria (nove) são autarquias atualmente lideradas pelo PS. É o caso, por exemplo, de Olhão (onde os socialistas estão em limite de mandatos e ganham desde 1976) ou de Sintra, onde PS, PSD/IL/PAN e Chega estão taco-a-taco nas sondagens. Também nos Açores há uma situação semelhante: em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, o PS é vencedor desde 2009, mas está agora a tentar segurar as pontas, depois da perda de mandato de Ricardo Rodrigues em abril deste ano por prevaricação.

É a estratégia de ir ao terreno encontrar o inimigo olhos nos olhos para tentar estancar o declínio eleitoral sentido pelo PS em pontos-chave desde as legislativas (onde foi ultrapassado pelo Chega e passou para terceiro lugar) e garantir o lugar de “primeiro partido, com mais votos no país”, como apontado pelo líder socialista na Convenção Autárquica Nacional do PS no início de setembro.

Já nessa altura, os 12 pontos do compromisso autárquico do partido, elaborado pelo gabinete de José Luís Carneiro, faziam antever a prioridade de combater o partido de André Ventura através da força autárquica, ao impedir coligações pós-eleitorais com o Chega e realçando a importância de manter um diálogo apenas com quem partilhe “ideais humanistas e progressistas”.

Quase um terço está em limite de mandatos

Mas o PS parece também afinar o tiro noutras direções e jogar as fichas nas janelas de oportunidade que se abrem pelo país fora nas autarquias em limite de mandatos. Dos 36 concelhos que fazem parte do trajeto socialista, também praticamente um terço (11) vão obrigatoriamente ter de mudar de presidente de câmara, por terem alcançado o teto de três vitórias autárquicas seguidas.