Em Beja, as barracas e a autoestrada marcam a batalha autárquica

Em 2021, o PS fez o inédito em Beja: conseguiu, pela primeira vez, uma segunda vitória seguida para o partido. Agora, o recandidato Paulo Arsénio admite à Renascença que as contas não estão “nada fáceis” – em parte, devido ao “desgaste natural de um atual presidente”, mas também por causa do “populismo”, numa referência clara ao Chega, que ali venceu as legislativas de 10 de maio.

Por isso, a estratégia socialista passa por encarar a realidade e garantir estar a trabalhar na resolução dos problemas que persistem no concelho. É o caso da mobilidade, com a A26 que nunca foi acabada e que atualmente deixa ainda um caminho de cerca de uma hora entre o fim da autoestrada e a cidade.

Paulo Arsénio reconhece que a autoestrada seria uma mais-valia para o concelho, mas também não esconde que o projeto interrompido não deve recomeçar em breve. Por isso, foca-se nas soluções “gratuitas” que teriam sempre de existir como alternativa a uma A26 portajada.

“Estamos a falar das Estradas Nacionais 121 e 259. Haverá duas variantes à localidade de Figueira de Cavaleiros, no concelho de Ferreira do Alentejo, e à localidade de Beringel, à vila de Beringel, em Beja. Está a ser recuperado, o traçado que seria o da A26. Portanto, aí ficamos com a chamada via dupla em cada sentido”, assinala como principal medida em termos de mobilidade.