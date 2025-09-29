Montenegro em campanha pelo país com o Orçamento do Estado à vista

Pelo país com o orçamento do estado em vista

A campanha eleitoral vai terminar no dia em que o governo entrega o orçamento do estado na Assembleia da República e ao longo destas duas semanas o primeiro-ministro vai aproveitar para dar conta de muitas das medidas que o governo já tomou e que pode integrar na proposta.

Já este fim de semana, em Góis, o primeiro-ministro adiantou que o próximo Orçamento do Estado terá um novo aumento do Complemento Solidário para Idosos e, garantiu ainda, que caso exista folga, o governo pode voltar a dar “a meio do ano” um suplemento às pensões mais baixas.

Na apresentação da recandidatura de Rui Sampaio à Câmara Municipal de Góis, o líder do PSD falou para os pensionistas e reformados lembrando que com o governo da AD o valor de referência para a atribuição do CSI já subiu duas vezes e vai voltar a subir no próximo ano.

Pouco depois destas declarações, em Penalva do Castelo, o líder do PSD garantiu à população que o governo não vai abandonar os moradores dos territórios de baixa densidade.

PSD concorre sozinho a 137 autarquias e assinou mais de 150 coligações

Nas próximas eleições autárquicas, o PSD não concorre a cinco dos 308 municípios - Aljustrel, Barrancos, Monforte, Velas e Corvo - e desta vez a Iniciativa Liberal entrou em várias coligações.

Segundo dados citados pela agência Lusa, o PSD concorre sozinho a 137 autarquias e estabeleceu mais de 150 coligações: destas, 113 são apenas com o CDS (os democratas-cristãos lideram em duas), seis apenas com a IL, 16 entre os três partidos e 18 que incluem outros partidos (como o MPT ou o PPM).

Os sociais-democratas apoiam ainda 11 candidatos independentes, entre eles o antigo ministro do PSD, Isaltino Morais, em Oeiras, ou a ex-autarca comunista Maria das Dores Meira, em Setúbal (neste caso contra a vontade das estruturas locais), e outros como Marinha Grande ou Idanha-a-Nova. Mas há outros casos em que os candidatos independentes como Pedro Santana Lopes, na Figueira da Foz integram as listas do PSD/CDS-PP.

Estas eleições, e pela primeira vez, há muitos autarcas que estão impedidos de concorrer devido à limitação de mandatos, entre eles estão Carlos Carreiras em Cascais, Ribau Esteves em Aveiro ou Ricardo Rios em Braga.

O PSD estabeleceu como objetivo para estas eleições recuperar a liderança da Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias, que está nas mãos do partido socialista desde 2013.

Há quatro anos, o PSD conquistou 114 autarquias (72 sozinho e 42 em coligação), recuperando Lisboa, Coimbra, Portalegre ou Funchal, e encurtando a diferença para os socialistas de 63 para 35 câmaras.