Convicto de que vai vencer, Carneiro afasta demissão e quer estabilidade para reerguer o PS

Primeiro, fê-lo ao dizer, uma vez mais, que “está convencido” que o PS vai ganhar de novo as autárquicas e renovar a liderança da associação de municípios e de freguesias. E, depois, também ao driblar o assunto e chutá-lo para o líder do PSD.

“Já perguntaram ao Dr. Luís Montenegro, se perder as eleições autárquicas, se se demite das funções governativas?”, desafiou os jornalistas. A resposta não tardou – ainda Carneiro não tinha chegado a Évora para a ação de campanha seguinte e já o primeiro-ministro dizia que “seguramente” não se demite perante uma derrota no próximo dia 12.

Foco no reerguer

O futuro no pós-autárquicas não fazia parte dos assuntos confortáveis para Carneiro, que foi ao Alentejo mostrar que “aspira a ser primeiro-ministro” e que, por isso, está interessado em manter a estabilidade interna no partido para o reerguer como o “baluarte da democracia portuguesa”.

“Nós queremos que o Partido Socialista volte a estar onde ele tem de estar, porque só ele é capaz de garantir a liberdade, a igualdade e a justiça social, porque é o Partido Socialista que constitui o grande baluarte da democracia portuguesa. (…) A democracia está a carecer de cidadãos que baluartes dos valores fundamentais da elevação cívica, da ética republicana”, apelou em Évora, num comício de apoio ao antigo secretário de Estado e eurodeputado, Carlos Zorrinho.

Duas horas mais tarde, já em Beja – onde o PS tenta o terceiro mandato para Paulo Arsénio –, o assunto voltou a aparecer.