Menu
Renascença Renascença

Autárquicas 2025

Convicto de que vai vencer, Carneiro afasta demissão e quer estabilidade para reerguer o PS

30 set, 2025 - 02:15 • Alexandre Abrantes Neves

O líder do PS "está convicto" na vitória, mas se perder as autárquicas lembra que a "apreciação local" das candidaturas vai valer mais na hora de apurar responsabilidades. Em Évora e em Beja, José Luís Carneiro não se coibiu de mostrar que o principal objetivo é "recolocar o PS onde ele merece estar".

A+ / A-

A primeira semana a bordo da caravana do PS começou a pensar no “after party”. Ainda na manhã desta segunda-feira, o líder socialista dizia ao jornal online Eco que, se o partido perder as eleições autárquicas de 12 de outubro, essa “não será uma derrota do secretário-geral”. Rejeitava, assim nas entrelinhas, qualquer demissão, admitindo apenas que mais um desastre eleitoral seria negativo para as “comunidades locais" e para os “valores e princípios” defendidos pelos socialistas.

Mais tarde, já em Lisboa, depois de se reunir com a Confederação dos Agricultores de Portugal, José Luís Carneiro tentou corrigir o tiro. Vincou que “não foge às suas responsabilidades”, mas lembrou que os primeiros responsáveis serão sempre os candidatos locais.

Cada candidatura tem uma apreciação local como, aliás, o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos há dias demonstrou. Os cidadãos em cada comunidade local avaliam, em primeiro lugar, o perfil do candidato à Câmara. Em segundo lugar, valorizam muito as questões éticas e a dimensão programática. E, só em terceiro lugar, é que aparece o partido”, afirmou.

A pergunta tornou-se, por isso, inevitável: a culpa seria então de Pedro Nuno Santos, ex-líder socialista que, ainda antes da hecatombe eleitoral do PS nas legislativas de maio, escolheu a maioria dos candidatos? “De forma alguma. Assumo as minhas responsabilidades”, garantiu Carneiro, que logo se apressou a tentar encerrar o tema.

Montenegro elogia Suzana Garcia, a candidata "picante" e "polémica" à Câmara da Amadora

Autárquicas 2025

Montenegro elogia Suzana Garcia, a candidata "picante" e "polémica" à Câmara da Amadora

O líder do PSD regressou às ações de campanha para(...)

Primeiro, fê-lo ao dizer, uma vez mais, que “está convencido” que o PS vai ganhar de novo as autárquicas e renovar a liderança da associação de municípios e de freguesias. E, depois, também ao driblar o assunto e chutá-lo para o líder do PSD.

Já perguntaram ao Dr. Luís Montenegro, se perder as eleições autárquicas, se se demite das funções governativas?”, desafiou os jornalistas. A resposta não tardou – ainda Carneiro não tinha chegado a Évora para a ação de campanha seguinte e já o primeiro-ministro dizia que “seguramente” não se demite perante uma derrota no próximo dia 12.

Foco no reerguer

O futuro no pós-autárquicas não fazia parte dos assuntos confortáveis para Carneiro, que foi ao Alentejo mostrar que “aspira a ser primeiro-ministro” e que, por isso, está interessado em manter a estabilidade interna no partido para o reerguer como o “baluarte da democracia portuguesa”.

Nós queremos que o Partido Socialista volte a estar onde ele tem de estar, porque só ele é capaz de garantir a liberdade, a igualdade e a justiça social, porque é o Partido Socialista que constitui o grande baluarte da democracia portuguesa. (…) A democracia está a carecer de cidadãos que baluartes dos valores fundamentais da elevação cívica, da ética republicana”, apelou em Évora, num comício de apoio ao antigo secretário de Estado e eurodeputado, Carlos Zorrinho.

Duas horas mais tarde, já em Beja – onde o PS tenta o terceiro mandato para Paulo Arsénio –, o assunto voltou a aparecer.

Desde logo, o próprio recandidato assumiu que esta é a “batalha mais difícil de sempre” no concelho, depois do Chega ali ter vencido as legislativas em maio com uma vantagem de cerca de 500 votos para o PS. Depois, juntou-se o líder do partido que virou o tom, diminuindo a preocupação e juntando motivação.

A democracia não está para brincadeiras. Está para escolhas muito responsáveis. As portuguesas e os portugueses sabem bem quem é o Partido Socialista, desde antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. Sabem que o Partido Socialista foi sempre e será sempre um esteio da liberdade, da igualdade e da justiça social”, afirmou, para depois afastar eventuais críticas a uma redução da força autárquica do partido.

“Nesta candidatura, e em muitas outras, há muitos cidadãos que já votaram noutros partidos, mas que hoje fazem dos nossos projetos um espaço da pluralidade democrática”, sublinhou.

Prioridades: hospital em Évora e aeroporto em Beja

Há quatro anos, o então líder socialista, António Costa, admitia querer um “jackpot” no Alentejo e conquistar as três capitais de distrito: Portalegre, Évora e Beja. Agora, José Luís Carneiro ainda não definiu nenhuma meta (também ainda não foi a Portalegre), mas está empenhado em apanhar todas as oportunidades.

Chega é ameaça para PS e PSD nas autárquicas? "Peso pode ter consequências"

Conversa de Eleição

Chega é ameaça para PS e PSD nas autárquicas? "Peso pode ter consequências"

Fernando Medina e Miguel Poiares Maduro admitem qu(...)

Exemplo disso é a tentativa de travar o crescimento do Chega ao enfatizar a “responsabilidade” de “defender a democracia”, mas também os ataques à CDU, que ainda mantém câmaras na região, nomeadamente em Évora, onde está em limite de mandatos.

“Quando os outros andam para a frente e nós estagnamos significa, verdadeiramente, que estamos a andar para trás”, afirmou em Évora, para horas depois ouvir em Beja da boca do recandidato Paulo Arsénio que aqueles que “falharam redondamente” (o PS conquistou a câmara à CDU em 2017) “não voltarão” à liderança da autarquia.

Nesta estratégia, o próprio José Luís Carneiro destacou algumas das medidas mais urgentes dos programas autárquicos locais. Em Évora – perante um Giraldo ocupado a metade por um comício que pouco perturbou a restante atividade naquela praça –, o líder do PS falou do ainda bloqueado novo hospital da cidade e pediu a Luís Montenegro para resolver os problemas com a infraestrutura o mais rapidamente possível.

“Quero daqui interpelar o Governo e o primeiro-ministro que não podemos ficar bloqueados numa pequenina guerra de alecrim e manjerona entre disputas de competências e que, finalmente, coloque esse hospital ao serviço do país e desta importante região”, apelou, referindo-se aos desentendimentos entre executivo e autarquia da CDU sobre os problemas de acessibilidade ao novo hospital.

Já em Beja (e depois de aproveitar o emprego jovem para dizer que critica a reforma laboral por “defender direitos” e não por “teimosia”), o tema primordial foi o aeroporto, hoje maioritariamente dedicado a voos privados e de transporte de mercadorias. Carneiro quer torná-lo num ponto de ligação a meio caminho entre Lisboa e Faro para a aviação comercial.

“Esse compromisso é o de que tudo faremos na Assembleia da República, como fizemos quando estávamos no Governo. Nós bateremos para que o aeroporto de Beja tenha uma função complementar aos principais aeroportos nacionais e seja um importante fator estratégico, uma âncora de desenvolvimento de toda esta região”, prometeu.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vida"

Rui Jorge. "Com o Bölöni, guardei uma lição para a vid(...)

Andrézito, já te tenho dito…

Andrézito, já te tenho dito…

Raimundo descreve OE como "circo"

Raimundo descreve OE como "circo"

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado

Jimmy Kimmel regressa à TV emocionado