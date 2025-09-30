Coordenador autárquico do PS admite que perda de câmaras é um “risco real” e não exclui vitórias do Chega a “sul do Mondego”

30 set, 2025 - 12:51 • Susana Madureira Martins
Antigo autarca de Arruda dos Vinhos, André Rijo assume em entrevista à Renascença que, para o PS, é “real” o risco de perder câmaras nas eleições locais de 12 de outubro. O coordenador autárquico socialista considera que o ponto de partida é “muito alto”, tendo em conta as 152 autarquias presididas pelo partido.
André Rijo admite que uma eventual substituição autárquica do PS pelo Chega é uma “questão que merece reflexão”, mas recusa que aconteça, pelo menos no imediato. No atual cenário, diz o socialista, “esse risco é diminuto”. Ainda assim, o coordenador autárquico do PS admite que a partir de 12 de outubro “possa existir uma vitória eleitoral” do Chega nalguns concelhos “a Sul do Mondego”.
Sobre Lisboa e Porto, uma eventual vitória nestes dois concelhos seria para o PS a conquista de “dois jóqueres”, na opinião de André Rijo. “Poderiam catapultar o PS para uma ambição renovada, não só a nível do contexto regional, mas até a nível nacional, pelo impacto que ambos esses municípios terão”.
O coordenador autárquico socialista lamenta ainda que o PCP se tenha excluído da coligação de esquerda para Lisboa e apela ao eleitorado de “esquerda, do centro moderado e até do centro-direita” a concentrar os votos em Alexandra Leitão.
Se o PS reconquistar as câmaras de Lisboa e do Porto, só por si essa é uma vitória?
Se o PS pudesse levar de vencido esses dois desafios, estamos a falar de duas capitais metropolitanas, de facto seriam dois jóqueres. Poderíamos reclamar como uma importante vitória. Obviamente, o principal objetivo do partido é, de facto, ter o maior número de câmaras. Significa isso que estaríamos mais próximos do objetivo que estabelecemos para esta eleição que é continuar a assegurar a liderança da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. Obviamente, Lisboa e Porto têm importância pelo impacto que isso teria na própria configuração das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Essas duas vitórias poderiam catapultar o PS para uma ambição renovada, não só a nível do contexto regional, mas até a nível nacional, pelo impacto que ambos esses municípios terão.
Mesmo não conquistando as atuais 152 câmaras? Se o PS baixar esse número já é uma derrota?
Cada eleição tem um contexto específico. A eleição de 2021 teve um contexto diferente da eleição de 2025. Passaram 4 anos, e de facto, o PS estava no Governo da República, num cenário de pré maioria absoluta, que veio a verificar-se apenas alguns meses após as autárquicas. Isso só por si representa uma diferença substancial no panorama político nacional. Hoje, no Parlamento, temos uma maioria de dois terços dos partidos do espectro da direita portuguesa, o que significa que o contexto político é diferente.
Isso pode ficar espelhado também nas autárquicas, ou seja, ter o Chega como o novo elemento, para além do PS e do PSD?
Diria que era irresponsável da nossa parte excluir liminarmente a hipótese de o Chega poder não conquistar câmaras nesta fase. Efetivamente, o Chega, atualmente, tem uma implantação social e política muito diferente daquela que tinha há 4 anos no contexto autárquico.
E, portanto, necessariamente isso poderá significar que há aqui alguns fenómenos que podem levar a que em contextos locais muito específicos, que estão mais ou menos identificados, possa existir uma vitória eleitoral do Chega para as câmaras municipais.
O que é que o PS tem identificado?
Temos algumas regiões identificadas, não queria estar aqui a individualizar concelhos.
A Sul?
Mais a sul do Mondego, efetivamente. Isso é um padrão que nós temos identificado, há vários estudos que apontam nesse sentido e eu diria que é provável que isso possa ter alguma influência naquilo que é o resultado eleitoral. O nosso ponto de partida de 152 câmaras é muito alto e nós temos consciência disso. Não significa que nós não fixemos como objetivo para estas eleições autárquicas o maior número de câmaras e de juntas de freguesia. Se atingirmos esse primeiro objetivo, estamos muito mais próximos de ter o objetivo fundamental, que é continuar a assegurar a liderança da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias.
Perder câmaras é um risco?
Perder câmaras é um risco que existe, que é real e que não escamoteamos.
Há algum receio de uma substituição do PS pelo Chega no poder local, a prazo?
É uma questão que merece reflexão, não estou em condições de poder responder-lhe ainda. Não tenho grandes dúvidas, no atual cenário, e fazendo uma leitura daquilo que é o desempenho das próprias candidaturas atualmente, de dizer que esse risco é diminuto. Verificamos que, salvo algumas, poucas exceções, os candidatos que o Chega consegue motivar para abraçar as suas candidaturas a nível local, são candidaturas frágeis, quer do ponto de vista daquilo que é a ação em termos programáticos, quer, sobretudo, naquilo que é os protagonistas que são selecionados. Não quero estar aqui a qualificar todas as candidaturas, que terão o seu mérito, a democracia funciona e o povo é soberano. Mas se nós virmos aquilo que é o nível de preparação, de capacidade para desenvolver uma ação política e programática, não tenho dúvidas que não podemos comparar o PS ao Chega. Nós temos, de longe, candidatos com muito mais provas dadas, com muito mais competência, com muito mais perfil para liderar uma Câmara Municipal do que tem o Chega.
Não tenho dúvidas, não podemos colocar as coisas nesse ponto. E, portanto, diria que o desafio que o PS tem, enquanto maior partido autárquico nacional, é continuar a providenciar e a dar uma opção aos eleitores, séria, credível e de pessoas com competência e provas dadas para poderem ser bons presidentes de Câmara. Costumo dizer que o PS tem a missão de preparar presidências de Câmara, não é de preparar candidaturas per se, é preparar presidências de Câmara. E nisso temos confiança no trabalho que fizemos e estamos convictos que temos, na generalidade dos concelhos, as melhores candidaturas e os melhores protagonistas.
As autárquicas podem, de alguma maneira, confirmar uma erosão da esquerda, que já vem sendo visível um pouco no hemiciclo do Parlamento?
Eu diria que não. As eleições autárquicas valem por si, são muito de proximidade e muito de caras. O Governo local tem uma arquitetura muito própria e tem um conjunto de competências muito próprias que estão previstas na lei de competências das autarquias locais. Tem uma componente de proximidade às comunidades que não existe a nível nacional. E, sobretudo, as pessoas percebem que não é o presidente de câmara que vai resolver o problema que as aflige e que as afeta, do problema da segurança ou da imigração ou disto ou daquilo. O presidente de câmara o que vai resolver é o abastecimento público de água, é as redes viárias, é a escola, é o centro de saúde, é o conjunto de equipamentos e medidas e políticas públicas que está na dependência e na competência das Câmaras. As pessoas conseguem distinguir bem os planos da ação daquilo que é a ação de uma autarquia, daquilo que é a ação de um Governo nacional e da Assembleia da República.
Falando do caso de Lisboa, em 2021, grande parte do voto no PS migrou para a CDU. Porque é que foi impossível trazer o PCP para a coligação liderada agora por Alexandra Leitão?
Essa pergunta deve ser feita aos responsáveis do PCP e não aos responsáveis do PS. Do conhecimento que tenho do processo, foi feito, de facto, um esforço real, de boa-fé, para se tentar encontrar uma solução que pudesse ter uma alternativa de uma coligação ampla, progressista, para a cidade de Lisboa, que incluiria, à partida, o PCP. Ou seja, o PS não excluiu o PCP nesta coligação ampla, progressista.
O PCP excluiu-se?
Não tendo participado diretamente, da informação que tenho, a conclusão a que chego é que, de facto, foi o PCP que se excluiu.
E na sua perceção, isso pode fazer com que a esquerda fique arredada da presidência da Câmara de Lisboa?
Só há dois candidatos de, nesta eleição, serem eleitos em Lisboa. Ou Carlos Moedas, que é o incumbente ou a professora Alexandra Leitão. Não há nenhuma probabilidade de haver outro presidente de Câmara com os dados que temos, a emergir destas eleições de 12 de outubro. O que é que significa isto? Significa que, obviamente, quem não quiser que Carlos Moedas seja, novamente, presidente de Câmara após as eleições de dia 12 de outubro, só tem um remédio, que é votar na Alexandra Leitão e na coligação “Viver Lisboa”. Não há outra alternativa. E, portanto, não quero desprezar nenhuma outra candidatura, mas diria que a reflexão que as pessoas de esquerda, do centro moderado e até do centro-direita devem fazer e que não se reveem em Carlos Moedas, é de não dispersar votos porque só há uma alternativa viável para evitar que Carlos Moedas possa ser reconduzido, que é concentrar os votos na Alexandra Leitão. E, portanto, se os votos que o PCP tiver fossem suficientes para retirar a possibilidade de vitória a Carlos Moedas acho que deve ser feita uma reflexão, quer pelo PCP, quer pelos próprios apoiantes do PCP à esquerda, porque, de facto, contribuíram para que essa situação pudesse acontecer.
Desta vez, ao contrário de 2021, não há um primeiro-ministro do PS para fazer uma espécie de “roadshow” do PRR, mas há um primeiro-ministro da AD com um pacote de Habitação acabado de aprovar. O líder do PS parte em desvantagem?
O secretário-geral do PS tem desempenhado um esforço enorme de modo a compensar o facto de estar ausente do governo e ter uma posição mais notória no plano mediático. Tem procurado compensar com várias aparições públicas, diariamente em vários pontos do país. E, portanto, tem compensado com aquela proximidade que o caracteriza, desde aquele roteiro que fez na Estrada Nacional 2, no final de agosto, até, mais recentemente, a várias ações que tem desenvolvido no território com as candidaturas autárquicas. Não escamoteio, naturalmente, que o facto de estar no Governo pode, de alguma forma, permitir que se estabeleçam alguns compromissos com os territórios que quem não está não pode.
Se terá influência no voto diretamente ou não? Quero acreditar que as pessoas fazem um julgamento muito objetivo. Nos sítios onde o PS é governo local, as pessoas vão avaliar o trabalho que o executivo liderado pelo Partido Socialista fez. Nos casos em que acharem que o trabalho é bem feito, então, neste caso, não tenho grandes dúvidas em afirmar que vão continuar a renovar os mandatos ao PS. Nos casos em que assim não seja, ou nos casos em que o PS é oposição, mas tem feito um trabalho da oposição que se tem consolidado como uma verdadeira alternativa, como uma verdadeira nova presidência de Câmara, acho que poderão dar uma oportunidade ao Partido Socialista. Acho que é muito mais o foco local do que, propriamente, o âmbito nacional que vai determinar aquilo que é o resultado eleitoral no próximo dia 12 de outubro.
Para o PS é um problema a entrega da proposta de Orçamento do Estado no Parlamento, precisamente na véspera do dia de reflexão das autárquicas? E o conteúdo desta proposta é algo que pode também influenciar o voto no domingo do dia 12 de outubro?
O PS quando foi consultado para ser ouvido sobre a data preferencial para as eleições não indicou o dia 12 de outubro, mas o dia 28 de setembro. As eleições realizadas mais tarde têm duas desvantagens. Primeiro, os próximos executivos tomam posse mais tarde, o que significa que a preparação do orçamento municipal para o próximo ano também começa mais tarde. Também consideramos que, de facto, a questão da entrega do Orçamento do Estado no último dia de campanha eleitoral coloca o foco mediático no Governo. Quem tem a vantagem de controlar a agenda política e mediática nesse dia é o Governo e o Ministério das Finanças. Os partidos não terão grande capacidade de resposta em tempo útil àquilo que é a proposta do Governo e, portanto, diria que sim, que a vantagem é do Governo e a escolha deste dia 12 como sendo a data das eleições, sendo uma competência do Governo que marcou as eleições pode não ter sido ao acaso.
Porque é que houve tanto receio da parte da direção nacional do PS em definir antes das autárquicas a posição do partido sobre as presidenciais. Quais é que eram os riscos para a campanha das autárquicas?
A prioridade para este ano de 2025, depois das eleições do dia 18 de maio é, de facto, as eleições autárquicas e o secretário-geral foi coerente do início ao fim com essa própria declaração que fez de mobilização do partido para nos focarmos nas eleições autárquicas.
Era algo que poderia desestabilizar os próprios candidatos e os autarcas em funções?
Diria que sim, porque se iriam envolver, direta ou indiretamente. Se as estruturas do partido a nível das presidenciais assumissem já uma posição muito clara de apoio a determinadas candidaturas, isso necessariamente iria desfocar as candidaturas locais do objetivo que é olharmos para estas eleições autárquicas como o grande desafio que o PS tem para poder ganhá-las. Esse é o nosso objetivo, é ganhar estas eleições autárquicas e, portanto, tudo o que fosse desviar as atenções desse foco que temos seria contrário ao interesse do partido.