Coordenador autárquico do PS admite que perda de câmaras é um “risco real” e não exclui vitórias do Chega a “sul do Mondego”

Antigo autarca de Arruda dos Vinhos, André Rijo assume em entrevista à Renascença que, para o PS, é "real" o risco de perder câmaras nas eleições locais de 12 de outubro. O coordenador autárquico socialista considera que o ponto de partida é "muito alto", tendo em conta as 152 autarquias presididas pelo partido. André Rijo admite que uma eventual substituição autárquica do PS pelo Chega é uma "questão que merece reflexão", mas recusa que aconteça, pelo menos no imediato. No atual cenário, diz o socialista, "esse risco é diminuto". Ainda assim, o coordenador autárquico do PS admite que a partir de 12 de outubro "possa existir uma vitória eleitoral" do Chega nalguns concelhos "a Sul do Mondego".

Sobre Lisboa e Porto, uma eventual vitória nestes dois concelhos seria para o PS a conquista de “dois jóqueres”, na opinião de André Rijo. “Poderiam catapultar o PS para uma ambição renovada, não só a nível do contexto regional, mas até a nível nacional, pelo impacto que ambos esses municípios terão”. O coordenador autárquico socialista lamenta ainda que o PCP se tenha excluído da coligação de esquerda para Lisboa e apela ao eleitorado de “esquerda, do centro moderado e até do centro-direita” a concentrar os votos em Alexandra Leitão. Se o PS reconquistar as câmaras de Lisboa e do Porto, só por si essa é uma vitória? Se o PS pudesse levar de vencido esses dois desafios, estamos a falar de duas capitais metropolitanas, de facto seriam dois jóqueres. Poderíamos reclamar como uma importante vitória. Obviamente, o principal objetivo do partido é, de facto, ter o maior número de câmaras. Significa isso que estaríamos mais próximos do objetivo que estabelecemos para esta eleição que é continuar a assegurar a liderança da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. Obviamente, Lisboa e Porto têm importância pelo impacto que isso teria na própria configuração das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Essas duas vitórias poderiam catapultar o PS para uma ambição renovada, não só a nível do contexto regional, mas até a nível nacional, pelo impacto que ambos esses municípios terão. Mesmo não conquistando as atuais 152 câmaras? Se o PS baixar esse número já é uma derrota? Cada eleição tem um contexto específico. A eleição de 2021 teve um contexto diferente da eleição de 2025. Passaram 4 anos, e de facto, o PS estava no Governo da República, num cenário de pré maioria absoluta, que veio a verificar-se apenas alguns meses após as autárquicas. Isso só por si representa uma diferença substancial no panorama político nacional. Hoje, no Parlamento, temos uma maioria de dois terços dos partidos do espectro da direita portuguesa, o que significa que o contexto político é diferente.

Isso pode ficar espelhado também nas autárquicas, ou seja, ter o Chega como o novo elemento, para além do PS e do PSD? Diria que era irresponsável da nossa parte excluir liminarmente a hipótese de o Chega poder não conquistar câmaras nesta fase. Efetivamente, o Chega, atualmente, tem uma implantação social e política muito diferente daquela que tinha há 4 anos no contexto autárquico. E, portanto, necessariamente isso poderá significar que há aqui alguns fenómenos que podem levar a que em contextos locais muito específicos, que estão mais ou menos identificados, possa existir uma vitória eleitoral do Chega para as câmaras municipais. O que é que o PS tem identificado? Temos algumas regiões identificadas, não queria estar aqui a individualizar concelhos. A Sul? Mais a sul do Mondego, efetivamente. Isso é um padrão que nós temos identificado, há vários estudos que apontam nesse sentido e eu diria que é provável que isso possa ter alguma influência naquilo que é o resultado eleitoral. O nosso ponto de partida de 152 câmaras é muito alto e nós temos consciência disso. Não significa que nós não fixemos como objetivo para estas eleições autárquicas o maior número de câmaras e de juntas de freguesia. Se atingirmos esse primeiro objetivo, estamos muito mais próximos de ter o objetivo fundamental, que é continuar a assegurar a liderança da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. Perder câmaras é um risco? Perder câmaras é um risco que existe, que é real e que não escamoteamos. Há algum receio de uma substituição do PS pelo Chega no poder local, a prazo? É uma questão que merece reflexão, não estou em condições de poder responder-lhe ainda. Não tenho grandes dúvidas, no atual cenário, e fazendo uma leitura daquilo que é o desempenho das próprias candidaturas atualmente, de dizer que esse risco é diminuto. Verificamos que, salvo algumas, poucas exceções, os candidatos que o Chega consegue motivar para abraçar as suas candidaturas a nível local, são candidaturas frágeis, quer do ponto de vista daquilo que é a ação em termos programáticos, quer, sobretudo, naquilo que é os protagonistas que são selecionados. Não quero estar aqui a qualificar todas as candidaturas, que terão o seu mérito, a democracia funciona e o povo é soberano. Mas se nós virmos aquilo que é o nível de preparação, de capacidade para desenvolver uma ação política e programática, não tenho dúvidas que não podemos comparar o PS ao Chega. Nós temos, de longe, candidatos com muito mais provas dadas, com muito mais competência, com muito mais perfil para liderar uma Câmara Municipal do que tem o Chega. Não tenho dúvidas, não podemos colocar as coisas nesse ponto. E, portanto, diria que o desafio que o PS tem, enquanto maior partido autárquico nacional, é continuar a providenciar e a dar uma opção aos eleitores, séria, credível e de pessoas com competência e provas dadas para poderem ser bons presidentes de Câmara. Costumo dizer que o PS tem a missão de preparar presidências de Câmara, não é de preparar candidaturas per se, é preparar presidências de Câmara. E nisso temos confiança no trabalho que fizemos e estamos convictos que temos, na generalidade dos concelhos, as melhores candidaturas e os melhores protagonistas. As autárquicas podem, de alguma maneira, confirmar uma erosão da esquerda, que já vem sendo visível um pouco no hemiciclo do Parlamento? Eu diria que não. As eleições autárquicas valem por si, são muito de proximidade e muito de caras. O Governo local tem uma arquitetura muito própria e tem um conjunto de competências muito próprias que estão previstas na lei de competências das autarquias locais. Tem uma componente de proximidade às comunidades que não existe a nível nacional. E, sobretudo, as pessoas percebem que não é o presidente de câmara que vai resolver o problema que as aflige e que as afeta, do problema da segurança ou da imigração ou disto ou daquilo. O presidente de câmara o que vai resolver é o abastecimento público de água, é as redes viárias, é a escola, é o centro de saúde, é o conjunto de equipamentos e medidas e políticas públicas que está na dependência e na competência das Câmaras. As pessoas conseguem distinguir bem os planos da ação daquilo que é a ação de uma autarquia, daquilo que é a ação de um Governo nacional e da Assembleia da República. Falando do caso de Lisboa, em 2021, grande parte do voto no PS migrou para a CDU. Porque é que foi impossível trazer o PCP para a coligação liderada agora por Alexandra Leitão? Essa pergunta deve ser feita aos responsáveis do PCP e não aos responsáveis do PS. Do conhecimento que tenho do processo, foi feito, de facto, um esforço real, de boa-fé, para se tentar encontrar uma solução que pudesse ter uma alternativa de uma coligação ampla, progressista, para a cidade de Lisboa, que incluiria, à partida, o PCP. Ou seja, o PS não excluiu o PCP nesta coligação ampla, progressista. O PCP excluiu-se? Não tendo participado diretamente, da informação que tenho, a conclusão a que chego é que, de facto, foi o PCP que se excluiu.