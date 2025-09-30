Segue os passos indicados no email que enviámos para:
Jornal das autárquicas: Troca de acusações sobre o regresso das barracas
30 set, 2025 - 22:19 • Redação
Troca de acusações sobre aumento do número de barracas no país, a nova versão da lei dos estrangeiros, um dia com Alexandra Leitão em Lisboa e uma pergunta: "Onde está André Ventura?" foram alguns destaques desta terça-feira de campanha para as eleições autárquicas. Ouça as reportagens dos jornalistas da Renascença que estão a acompanhar a campanha de norte a sul do país.
