"Lisboetas têm maus serviços públicos”: um dia com Alexandra Leitão

Arranca já perto do meio-dia a proposta da campanha da coligação liderada pelo PS para a manhã desta terça-feira. Um passeio a começar no Mercado de Sapadores até ao Miradouro da Graça. Ladeada pelo candidato à Junta de Freguesia de São Vicente, Alexandra Leitão percorre durante cerca de uma hora as estreitas e confusas ruas desta região lisboeta. A acompanhar a candidata há, naturalmente, apoiantes (que, também naturalmente, se vão dispersando pelo caminho). Levam as tradicionais bandeiras da coligação PS/Livre/BE/PAN. Cantam: "Lisboa vai votar e a Alexandra vai ganhar". Com o lema "Viver Lisboa", estão presentes todos os ingredientes de uma clássica arruada em tempo eleitoral.

A cabeça-de-lista vai entrando em lojas, cafés e restaurantes e ouvindo as queixas dos moradores e trabalhadores que por ali estão. Complicações no trânsito, lixo e habitação são os três tópicos principais que se destacam entre as reclamações. E pelo menos o primeiro é rapidamente comprovável a olho nu. Nas ruas por onde circula a comitiva os carros são muitos e andam muito devagarinho. Os autocarros e o elétrico travam demasiado. O passeio é demasiado curto: de cadeira de rodas, uma senhora queixa-se das dificuldades que tem para circular sem transportes suficientemente apelativos.

Entre conversas com quem vai passando, Alexandra Leitão combina parar e prestar declarações aos jornalistas. Logo nas primeiras frases avança direta a uma das questões centrais (das queixas da população e da sua campanha para a Câmara): “A nossa prioridade máxima é a habitação”. “O facto de ser uma realidade no mercado não quer dizer que seja uma realidade apoiada pelos poderes públicos”, sublinha a candidata da coligação que conta com PS, Bloco de Esquerda, Livre e PAN, propondo uma abordagem diferente de forma a resolver a falta de habitação a preços acessíveis na capital portuguesa. "Comigo na Câmara de Lisboa as rendas serão sempre acessíveis"

Acusando Carlos Moedas de falta de peso político – uma acusação que vem repetindo nos últimos dias – Leitão estabelece máximos de rendas públicas a que se propõe alcançar: “Hoje ficámos a saber que os imóveis públicos que o Governo quer vender ou pôr em concessão é para aplicar a chamada renda moderada, a tal renda dos 2.300 euros por mês; comigo na Câmara de Lisboa as rendas serão sempre acessíveis, ou seja os 30% do rendimento que o agregado familiar tem, é completamente absurdo chamar moderada a uma renda de 2.300 euros”.