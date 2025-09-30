"Lisboetas têm maus serviços públicos”: um dia com Alexandra Leitão

Arranca já perto do meio-dia a proposta da campanha da coligação liderada pelo PS para a manhã desta terça-feira. Um passeio a começar no Mercado de Sapadores até ao Miradouro da Graça. Ladeada pelo candidato à Junta de Freguesia de São Vicente, Alexandra Leitão percorre durante cerca de uma hora as estreitas e confusas ruas desta região lisboeta.

A acompanhar a candidata há, naturalmente, apoiantes (que, também naturalmente, se vão dispersando pelo caminho). Levam as tradicionais bandeiras da coligação PS/Livre/BE/PAN. Cantam: “Lisboa vai votar e a Alexandra vai ganhar”. Com o lema “Viver Lisboa”, estão presentes todos os ingredientes de uma clássica arruada em tempo eleitoral.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A cabeça-de-lista vai entrando em lojas, cafés e restaurantes e ouvindo as queixas dos moradores e trabalhadores que por ali estão. Complicações no trânsito, lixo e habitação são os três tópicos principais que se destacam entre as reclamações. E pelo menos o primeiro é rapidamente comprovável a olho nu. Nas ruas por onde circula a comitiva os carros são muitos e andam muito devagarinho. Os autocarros e o elétrico travam demasiado. O passeio é demasiado curto: de cadeira de rodas, uma senhora queixa-se das dificuldades que tem para circular sem transportes suficientemente apelativos.